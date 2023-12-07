2024選戰溫度計／呂玉玲拚4連任！賴香伶、劉仁照夾擊 最新當選率揭曉

選舉進入白熱化衝刺階段，賴香伶3日在桃園市龍潭辦理首場募款餐會，民眾黨總統參選人柯文哲以為公開行程方式低調現身力挺，獻唱「堅持」及「憨人」兩首拿手歌曲。賴香伶表示，選情起初雖然不被看好，在團隊志工共同打拚，完全展現我們團結的奮鬥，如同柯文哲說的「我們是小草，從來不會被擊倒」，這場募款餐會不僅籌集糧草，成功炒熱支持者熱情，共同為勝選目標努力。

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，7日最新公布的桃園市第五選區（龍潭、平鎮）立委參選人當選預測，國民黨呂玉玲當選率39.7％，贏過民進黨劉仁照的36.7％以及民眾黨賴香伶的23.5％。

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呂玉玲全家投入地方服務拚連任 劉仁照主打財經專業問政求翻轉

國民黨現任立委呂玉玲力拚四連任，除了面對民眾黨賴香伶的挑戰，還有民進黨三連霸市議員劉仁照角逐。呂玉玲家族在地方政壇扎根經營，組織動員能力強，呂玉玲與兒子、議員陳韋曄在中央、地方連線爭取建設資源，加上前平鎮市長、丈夫陳萬得多年深耕當地，在地實力雄厚。

不分區轉戰區域立委的賴香伶主打政績牌，關心勞工權益，針對勞保基金潛藏破產危機，持續推動「立法院公共年金改革委員會」草案，呼籲中央立即啟動勞保年改準備工作。擁有會計師執照的劉仁照主打財經專業問政，年輕衝勁有爆發力。他的父親是前平鎮市民代表劉國榮，也有地方組織人脈。2020年立委選舉呂玉玲與民進黨對手蔣絜安陷入激戰，最終僅贏4千多票。劉仁照是否能延續蔣絜安打下的基礎，攻下立委席次，仍有待觀察。

「護國海鯤號」助攻劉仁照好感度 「禿子、燕子、君子、柱子」助陣拉抬呂玉玲聲量

比較3人近一週各面向指數，呂玉玲的聲量以及粉絲互動力數值最高。呂玉玲2日聯合競總成立，前國民黨主席洪秀柱、前高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政等人到場力挺。盧秀燕說，今天「禿子、燕子、君子、柱子」4人都來站台，顯示這一席相當重要。韓國瑜表示，呂玉玲一家全心投入地方服務全年無休，如此大聲問政又勤勞服務的立委非常難得，喊話鄉親支持。

至於劉仁照、賴香伶則是在好感度、新聞擴散廣度分別居冠。為支持潛艦國造、保衛國家，民進黨打造了一輛「護國海鯤號」，宣傳車全台輔選到了桃園，藝人鄭家純、前民進黨副秘書長林飛帆現身力挺劉仁照街頭開講，有網友表示，「祝劉仁照當選立委」、「加油」。另外，由於民眾黨副總統參選人吳欣盈替賴香伶站台，面對記者提問參選是否有和家人討論，吳欣盈搬出女權反嗆，引發不少網友關注，間接拉抬賴香伶新聞擴散廣度。

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