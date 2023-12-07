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2024選戰溫度計／賴清德子弟兵林宜瑾PK前台南議長李全教 看最新當選率

DailyView網路溫度計／ 陳宣懿
圖擷自／林宜瑾臉書、李全教臉書
圖擷自／林宜瑾臉書李全教臉書

民進黨立委林宜瑾爭取2024連任，面對曾任3屆立委的台南市前議長李全教的挑戰。林宜瑾為民進黨總統參選人賴清德子弟兵，被看好能憑藉賴清德選總統的氣勢拉抬選情。李全教走出官司低潮，以無黨籍身分捲土重來獲得國民黨力挺，也曾與民眾黨總統參選人柯文哲同台，互祝「凍蒜」。

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，6日最新公布的台南市第四選區（新化、新市、永康）參選人當選預測，民進黨參選人林宜瑾當選率56.5％，贏過無黨籍參選人李全教的43.5％。

image source：選戰溫度計

民進黨2022僅在新市區票數領先 林宜瑾能否連任成功有待觀察

2020年立委選舉林宜瑾於該選區拿下近6成選票，大贏國民黨對手林燕祝4萬多票，然而2022年台南市長選舉，國民黨於新化、永康區得票率較高，雖然雙方差距不到1%，但民進黨只在新市區領先，贏國民黨近2千票，藍綠版圖略顯鬆動。

李全教早期曾任3屆國民黨立委，2012年立委選舉失利，2014年轉戰台南市議員並當選議長，因涉及議長賄選案被判刑、解職。淡出政壇多年後，李全教2024年捲土重來，對於綠營指控他是八八槍擊案幕後黑手，李全教提告以示清白，他能否撕掉黑金標籤，獲得選民青睞有待觀察。

林宜瑾爭取地方建設拉抬好感度 韓國瑜為李全教站台助攻聲量

比較近14天兩人各面向指數，林宜瑾在好感度以及粉絲互動力皆表現較佳。對於永康社教中心翻新，台南市議員朱正軒臉書發文指出，「黃偉哲市長與林宜瑾立委合作，共計投入2.2億預算、歷經近千日的整修，重新開幕對外營運。」對此，有網友表示，「哇好棒，小時候去借過書」、「永康越來越棒」。

至於李全教則是在聲量和新聞擴散廣度數值較高，他2日在新市區造勢找來前高雄市長韓國瑜站台，韓國瑜表示台南市在民進黨執政30多年，形象從文化古都變成槍聲四起，強調人民才是政黨的爸爸，要大家勿迷信一定要投哪一政黨。

image source：選戰溫度計

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