反駁藍營沒年輕人說法 他喊：8年來藍營年輕朋友是愈來愈多

國民黨「全國青年輔選團」啟動輔選列車，北區首站今天陪同新北市立委參選人洪孟楷至林口的市場掃街拜票。洪孟楷表示，藍營年輕朋友是愈來愈多，也看到了國民黨有更多希望。

藍營青年輔選團今天陪同國民黨立委參選人洪孟楷到新北市林口的市場掃街拜票，獲不少攤商及民眾歡迎，有婦人拉著洪孟楷加油打氣，也有自稱粉絲的老翁坐在輪椅上表達支持之意。

洪孟楷向中央社記者表示，國民黨青年團今天起啟動輔選列車，今天是北部首站輔選活動，共有8名和他一樣的7年級生來為他加油打氣，希望把國民黨最年輕的新血留在立法院。

他表示，外界常說藍營沒有年輕人，其實這是不對的，尤其是過去在野8年期間，藍營年輕朋友是愈來愈多，也看到國民黨有更多希望。

他表，他是藍營最年輕的立委，希望年輕人能互相拉抬團結合作，讓藍營士氣愈來愈好，共同打拚，讓大家看到年輕的國民黨更好問政表現。

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