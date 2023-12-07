聽新聞
test
0:00 / 0:00
反駁藍營沒年輕人說法 他喊：8年來藍營年輕朋友是愈來愈多
國民黨「全國青年輔選團」啟動輔選列車，北區首站今天陪同新北市立委參選人洪孟楷至林口的市場掃街拜票。洪孟楷表示，藍營年輕朋友是愈來愈多，也看到了國民黨有更多希望。
藍營青年輔選團今天陪同國民黨立委參選人洪孟楷到新北市林口的市場掃街拜票，獲不少攤商及民眾歡迎，有婦人拉著洪孟楷加油打氣，也有自稱粉絲的老翁坐在輪椅上表達支持之意。
洪孟楷向中央社記者表示，國民黨青年團今天起啟動輔選列車，今天是北部首站輔選活動，共有8名和他一樣的7年級生來為他加油打氣，希望把國民黨最年輕的新血留在立法院。
他表示，外界常說藍營沒有年輕人，其實這是不對的，尤其是過去在野8年期間，藍營年輕朋友是愈來愈多，也看到國民黨有更多希望。
他表，他是藍營最年輕的立委，希望年輕人能互相拉抬團結合作，讓藍營士氣愈來愈好，共同打拚，讓大家看到年輕的國民黨更好問政表現。
👉2024選戰最前線
▪ 名單整理包／選舉登記終了！區域立委、不分區名單一次看
▪ 2024總統副總統選舉 一圖看懂3組參選人資歷背景
▪ 2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
▪ 2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言