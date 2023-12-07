綠指佔國有地蓋豪宅 馬文君稱合法

藍綠在總統大選交鋒土地違建議題。新北市政府前天認定，民進黨總統參選人賴清德萬里老家是既存違建，國民黨新北市立委參選人林國春昨呼籲，賴清德老家既是違建又逃漏稅，請賴出來面對。民進黨反守為攻，批評國民黨南投立委參選人馬文君涉竊佔國有地近卅年，還蓋起歐式豪宅。

林國春昨到民進黨中央黨部樓下向賴清德喊話，質疑賴說有繳房屋稅是說謊，賴應說明補繳了沒？國民黨立委賴士葆指出，賴清德擔任黨主席以來，黨部主管或黨公職涉及性平、緋聞、不法等爭議只要新聞爆開，當事人就被請辭，對親信涉案切得乾乾淨淨，唯獨對自家老宅問題不一樣。

民進黨南投立委參選人蔡銘軒指控馬文君涉竊佔國有地蓋豪宅；空照圖顯示，馬家莊園所在的國有農地在一九九○年仍是農地，隔年開始整地，一九九二年從草坪變成擁有寬闊草坪的典雅豪宅，馬文君根本知法犯法，利用民代職權來擴增自己家族利益。

馬文君昨回應，民進黨所謂的「豪宅」是她繼承父親所留下、屋齡逾卅年的木造老屋，過去依法繳納房屋稅，現因房屋價值不到十萬元連房屋稅都免徵；土地合法租用、租金沒比較便宜，沒有廉租或竊佔等問題，將告對手蔡銘軒誹謗。她強調依法承租繳稅，賴清德的老家連稅都沒繳，違建也不拆，呼籲綠營不要雙標。

南投縣府表示，經查該建物沒建照，縣府會通知公所查報，認定違建就發拆除通知。

大選年違建爭議多，今年已有十起與政治人物有關的違建爭議，藍營三案包括馬文君、新北立委參選人張智倫、廖先翔；綠營五案包括賴清德萬里老家、立委陳明文三處房舍、宜蘭立委參選人陳俊宇違法加蓋及高雄市前副市長陳啟昱、已故三立前董座林崑海的房舍；民眾黨兩案，包括民眾黨主席兼總統參選人柯文哲新竹老家、不分區立委參選人黃國昌。

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