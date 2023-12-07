2024選戰溫度計／中5選區激戰！莊競程挑戰連任 黃健豪拚重見藍天

台中市立委第5選區（北區、北屯區）過去被視為藍營鐵票倉，民進黨立委參選人莊競程在2020立委選舉時，順利出線擊敗勁敵國民黨前立委沈智慧，在當時也引發不少討論。今年5月在國民黨副主席連勝文的出面協調下，國民黨立委參選人黃健豪在這次大選接棒沈智慧，更喊話「團結整合、積極布局，他們一定會好好合作，爭取選民的認同」。

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，5日最新公布的台中市第五選區（北區、北屯區）參選人當選預測，民進黨立委參選人莊競程以51.2%當選率小幅領先，國民黨立委參選人黃健豪則以48.8%緊追在後。

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侯友宜、柯志恩接連輔選衝人氣 黃健豪單周聲量急拉兩次

比較近一週兩人各面向指數，黃健豪在網路聲量、好感度、擴散廣度、粉絲互動力都略勝對手莊競程。黃健豪的聲量近一週出現了兩次的急拉上升，12月2日國民黨總統參選人侯友宜到台中輔選，侯友宜在貼文中寫下，「我和國民黨立委參選人羅明才、萬美玲、黃健豪會攜手打拚，實現大家的期待，讓國民黨戰將揭弊」。黃健豪也發文表示，「在立院、黨部、經濟部當了10年的幕僚助理，健豪出來參選立委，不是被人叫出來選，而是累積了多年的經驗和觀察，有想做的事，想改變的結構」。

國民黨不分區提名人柯志恩12月3日表示，過去大家會說國民黨沒培養年輕人，但這兩天幫國民黨立委參選人黃健豪、鍾易仲輔選，讓人看到未來的希望！黃健豪是黨內七年級的代表之一，2018年初試啼聲，便一舉當選北屯區議員，再高票連任，顯見北屯鄉親對他耕耘地方的肯定與支持 。

「戰貓」陪掃車 指莊競程是「辦公室接班人」：一定要顧好

莊競程在過去一周內粉絲觸及力達到4595人，力壓黃健豪的1707人，莊競程的聲量在12月4日時出現明顯上升。民進黨副總統參選人蕭美琴陪同莊競程掃街。蕭美琴更提到，自己時任立委使用的辦公室，現在由莊競程擔任「辦公室接班人」接續使用，強調一定要保這個辦公室顧好，跟民進黨總統參選人跟賴清德一起守護台灣。

莊競程更發文分享自己與「戰貓」蕭美琴的互動，今天是台灣戰貓啟動全台輔選行程的第一天，台中人的待客之道，先送上一杯珍珠奶茶，讓在外打拚多年的蕭美琴回憶這最道地的家鄉味。可惜今天的時間太短暫，招待美食的工作交給下一站的民進黨立委參選人江肇國，吃飽喝足之後，台灣隊一起衝刺打拚！支持者也紛紛留言，「恭喜全壘打」、「高票凍蒜」。

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