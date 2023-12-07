2024選戰溫度計／「北海金剛」何博文挑戰「八寶飯」立委洪孟楷 藍綠對決五五波

國民黨新北市北海岸選區立委洪孟楷2日在淡水舉行聯合競總成立大會，國民黨副總統參選人趙少康、前總統馬英九以及國民黨不分區立委第一名、最強啦啦隊隊長韓國瑜到場站台。韓國瑜致詞時將洪孟楷比做「八寶飯」，直指洪孟楷多功能、全方位發展，在立法院每一個層面都做得非常好，質詢一定言之有物， 短短4年在地方的建設洋洋灑灑，「爭取地方經費非常努力、認真」。

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，綜合評估網路聲量以及當地基本盤等數據，5日最新公布的新北市第一選區（淡水、泰山、林口、三芝、石門、八里）參選人當選預測，國民黨參選人洪孟楷與民進黨立委參選人何博文打成平手當選率皆50％，藍綠對決呈現五五波。

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政二代洪孟楷問政犀利拚連任 前議員何博文勤走基層求翻轉

洪孟楷的母親是國民黨前國大代表及立委郭素春，他從小在耳濡目染之下，學習到政治人物相關的能力。此外，洪孟楷在中央地方皆有政治相關經驗，過去擔任國民黨文傳會主委、嘉義市文化局長累積實力，並於2020年立委選舉擊敗時任民進黨立委呂孫綾，為藍軍攻下北海岸。2024連任遇上民進黨現任新北市黨部主委何博文，洪孟楷有現任優勢，問政犀利、辯才無礙，曾和前行政院長蘇貞昌舌槍唇戰，連續3個立法院會期報到第一名，加上常上政論節目曝光度高，具有全國知名度。

何博文為政治記者出身，他連任3屆市議員，問政認真有口皆碑，2022年底爭取連任被認為易如反掌，但為參選立委展現破釜沉舟決心，放棄市議員連任，由於他熟悉的板橋區已有英系立委羅致政、蘇系立委張宏陸布局多年，在黨內派系角力下，何博文再度跨區到第一選區競選立委。他曾在2012年征戰該區，當時輸對手1萬7千多票，這回捲土重來勤走基層，他是否能在民進黨執政、賴清德選情優勢加持下，成功翻轉藍綠版圖有待觀察。

洪孟楷4指數皆勝出 造勢助攻聲量大幅領先何博文

比較近一週兩人各面向指數，洪孟楷在聲量、新聞擴散廣度、好感度以及粉絲互動力皆數值較高，尤其粉絲互動力以6.1萬大幅領先何博文的1.7萬。洪孟楷12月2日淡水聯合競選總部成立大會造勢，現場湧入大批民眾，不少黨內大咖，包括馬英九以及趙少康出席助陣。有網友表示，「孟楷委員真的很認真值得支持他的」、「祝高票當選」。

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