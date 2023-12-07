「萬安旋風」襲高雄 周日輔選尬陳其邁

挾帶台北大巨蛋亞錦賽成功開幕戰的高人氣，台北市長蔣萬安、副市長李四川周日將首度進到綠營高雄鐵票區，「蔣侯康」將同台造勢，國民黨高市黨部近日也放送「最帥男神蔣萬安、最強鐵鎚李四川」預告，國民黨期待港都吹起一股「萬安旋風」。

高雄市長陳其邁輔選力拚民進黨高雄立委「八仙過海」，面對萬安旋風來襲，陳其邁昨表示，歡迎蔣萬安來高雄走走看看，在城市治理上，高雄與台北環境非常不一樣，互相學習，「來者是客，我們誠摯歡迎」。

民進黨籍高雄第5選區立委參選人李昆澤說，選戰進入最後1個多月，藍綠雙方輔選大將精銳盡出，陳其邁與蔣萬安是藍綠陣營具有影響力及未來性的政治領袖，蔣希望透過在藍營影響力，幫國民黨參選人拉抬，如同藍綠未來的對手先行交鋒。

鴻海董事長劉揚偉（左二起）與高雄市長陳其邁昨出席鴻海高雄軟體研發中心啟用典禮；蔣萬安周日將來高雄輔選，陳其邁表示歡迎。記者宋原彰／攝影

李四川說，蔣萬安雖少去高雄，但形象清新又年輕， 國民黨少有這樣年輕的縣市首長，而且蔣口才不錯，說話有氣勢，可以當個很好助選員，多去走走也是好事。

國民黨第6選區立委參選人陳美雅說，消息一出，服務處電話被打爆，可見蔣萬安的高人氣。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示，蔣萬安年輕有魅力，最近又逢火紅的台北大巨蛋開幕，人氣正夯，很多中南部藍營基層辦活動，都想邀蔣萬安站台，可見蔣萬安人氣不只在台北市。

李乾龍表示，在年輕人支持度，蔣萬安不輸民眾黨總統參選人柯文哲，只是沒有像柯文哲那樣譁眾取寵，蔣萬安比較務實，可以替國民黨拉抬年輕選票。

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