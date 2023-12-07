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藍白「和」 小雞合體造勢、掛看板

聯合報／ 記者劉懿萱葉德正／新北報導
國民黨立委參選人洪佳君（中）在南樹林火車站對面，掛上與民眾黨立委參選人蔡壁如（左）、議員陳世軒（右）的合體看板。圖／讀者提供
國民黨立委參選人洪佳君（中）在南樹林火車站對面，掛上與民眾黨立委參選人蔡壁如（左）、議員陳世軒（右）的合體看板。圖／讀者提供

藍白合破局，立委參選人小雞還是有互動。國民黨立委參選人洪佳君近日掛與民眾黨立委參選人蔡壁如、議員陳世軒合體看板。洪說，要與民眾黨小雞相互拉抬，讓選民看見團結改變力量。陳世軒坦言事前不知情，但若國民黨小雞有需要，民眾黨對此採開放態度。另，民眾黨立委參選人李有宜昨找國民黨立委參選人洪孟楷游淑慧合體掃街。

洪佳君前晚在南樹林火車站對面掛上與蔡壁如、陳世軒合體看板。洪佳君說，柯文哲是總統參選人，沒道理邀他來站台，掛看板的用意，是希望團結這選區內改變的力量，整合各政黨支持者。洪透露，不僅是看板與白營小雞合體，她也找蔡壁如合拍影片，即將會發表。洪說，民主國家各政黨本就應該要適度合作，「對的人、對的議題就合作」，事前有跟黨部報備。

林金結早在10月25日就掛與蔡壁如合體看板，林說那時剛好蔡上他的廣播節目，詢問蔡是否願意同掛，藍白合還在協商時，就已掛出好幾幅合體看板。林指出，黨主席朱立倫有下達只要不是柯文哲，其他人都可以，因此他也找李有宜、陳世軒幫他站台。

國民黨士林大同區立委參選人游淑慧（左）、立委洪孟楷（右）昨到蘆洲陪民眾黨參選人李有宜（中）掃街。圖／李有宜提供
國民黨士林大同區立委參選人游淑慧（左）、立委洪孟楷（右）昨到蘆洲陪民眾黨參選人李有宜（中）掃街。圖／李有宜提供

另，國民黨台北士林大同區立委參選人游淑慧、新北市立委洪孟楷，昨到蘆洲水流公市場，陪李有宜掃街拜票。李說，新北第二選區長期偏綠，此次國民黨禮讓民眾黨沒有推人競爭，雖然總統局沒有合作，但該區仍是北台灣唯一藍白「和」示範區。

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