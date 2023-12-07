藍白「和」 小雞合體造勢、掛看板

藍白合破局，立委參選人小雞還是有互動。國民黨立委參選人洪佳君近日掛與民眾黨立委參選人蔡壁如、議員陳世軒合體看板。洪說，要與民眾黨小雞相互拉抬，讓選民看見團結改變力量。陳世軒坦言事前不知情，但若國民黨小雞有需要，民眾黨對此採開放態度。另，民眾黨立委參選人李有宜昨找國民黨立委參選人洪孟楷、游淑慧合體掃街。

洪佳君前晚在南樹林火車站對面掛上與蔡壁如、陳世軒合體看板。洪佳君說，柯文哲是總統參選人，沒道理邀他來站台，掛看板的用意，是希望團結這選區內改變的力量，整合各政黨支持者。洪透露，不僅是看板與白營小雞合體，她也找蔡壁如合拍影片，即將會發表。洪說，民主國家各政黨本就應該要適度合作，「對的人、對的議題就合作」，事前有跟黨部報備。

林金結早在10月25日就掛與蔡壁如合體看板，林說那時剛好蔡上他的廣播節目，詢問蔡是否願意同掛，藍白合還在協商時，就已掛出好幾幅合體看板。林指出，黨主席朱立倫有下達只要不是柯文哲，其他人都可以，因此他也找李有宜、陳世軒幫他站台。

國民黨士林大同區立委參選人游淑慧（左）、立委洪孟楷（右）昨到蘆洲陪民眾黨參選人李有宜（中）掃街。圖／李有宜提供

另，國民黨台北士林大同區立委參選人游淑慧、新北市立委洪孟楷，昨到蘆洲水流公市場，陪李有宜掃街拜票。李說，新北第二選區長期偏綠，此次國民黨禮讓民眾黨沒有推人競爭，雖然總統局沒有合作，但該區仍是北台灣唯一藍白「和」示範區。

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