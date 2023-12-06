謝志忠控炒房半年賺千萬 江啟臣陣營反駁

民進黨籍台中市立委第8選區參選人謝志忠今天指出，國民黨立委江啟臣買賣新店寶元段建物、土地，半年價差新台幣919萬元，炒房囤地；江啟臣陣營表示，取得超過5年才售出。

謝志忠今天召開記者會，他拿出江啟臣財產申報資料，直呼江啟臣超會賺，翻開江啟臣108年的財產申報，其中108年5月以730多萬元買賣取得新店寶元段土地和建物，並於108年11月以1650萬元的價格出售該筆房地產，價差高達919萬元。

謝志忠指出，江啟臣人前居住正義，人後炒房囤地，過去要求政府必須落實社會正義，照顧青年族群的購屋及居住正義，江啟臣的家族坐擁大量建設公司，自己的財產申報裡面也暴露出家族炒房囤地的蛛絲馬跡。

江啟臣發言人王昱翔透過文字稿指出，江啟臣的太太來自新北市，售出新北市的房屋就是為了要返鄉購屋定居，扎根台中。所有的財產申報全都依法申報，也都依法繳稅。該筆土地103年前就已經取得，後接受其他業主合建分售的開發需求，取得超過5年才售出。

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