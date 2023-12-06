脫黨參選立委 綠開鍘劉櫂豪、蘇孟淳

民進黨昨天召開中評會，針對明年立法委員選舉違紀參選及退黨參選案，經討論後做出一致決議，開除劉櫂豪、蘇孟淳等七位違紀黨員黨籍。其中，現任立委劉櫂豪退出民進黨，以無黨籍參選台東立委，對戰民進黨參選人賴坤成；蘇孟淳則為現任無黨籍立委蘇震清之子，這次參選屏南立委，對上民進黨提名的徐富癸。

中評會昨決議開除洪懿馥、鄭添泉、王思玟、侯陸太、陳癸佑、蘇孟淳、劉櫂豪等七人黨籍，其中，鄭添泉、侯陸太等二人是違紀參選，洪懿馥、王思玟、陳癸佑、蘇孟淳、劉櫂豪等五人是未獲提名退黨參選。

此外，民進黨台東縣黨部主委、縣議員簡維國日前酒駕肇事。民進黨表示，酒駕零容忍，簡維國酒駕事件將依「紀律評議條例」第卅九條，建請中執會提案送交中評會議處，絕不寬貸。

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