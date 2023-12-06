聽新聞
test
0:00 / 0:00

緩刑期間恐失去資格 參選人批剝奪參政權

聯合報／ 記者鄭惠仁邵心杰／台南報導
國民黨台南市立委第3選區參選人王家貞（右二）還在緩刑期間，依公職人員選罷法規定，恐不符參選資格。記者鄭惠仁／攝影
國民黨台南市立委第3選區參選人王家貞（右二）還在緩刑期間，依公職人員選罷法規定，恐不符參選資格。記者鄭惠仁／攝影

國民黨台南市立委第3選區參選人王家貞偽造文書案被判7月徒刑、宣告緩刑2年定讞，由於仍在緩刑期間，依6月修法上路的公職人員選舉罷免法規定，她因執行未畢恐不符候選人資格；對此她昨天鞠躬道歉，但認為是惡法、剝奪人民的參政權，已向檢方聲請改易科罰金。台南地檢署表示，盡快依法審酌。

台南市選委會表示，中選會及所屬地方選委會正進行第11屆立法委員選舉候選人資格審查作業，會依法審查及審議，15日前審定候選人名單，不做其他評論或回應。

王家貞遭控任前兩屆南市議員期間浮報助理費，她出庭時說避免兩名助理欠信用卡債務遭扣薪，才以此方式高報別的助理薪資、挪用付給2人。

王家貞昨指出，司法已確認自己沒有貪汙、沒有A錢，偽造文書案是為讓卡奴朋友溫飽養家，採取的發薪便宜作法，之後助理不和挾怨報復，而6月立院修改選罷法，修到緩刑微罪等同於褫奪公權重罪，將選罷法凌駕於憲法之上，明顯針對此次總統立委大選。

王家貞說，不會推卸責任，也是因為自己不察導致發現此公然侵犯人權的違憲條款，會竭盡全力與此違憲惡法拚搏。

南檢指出，過去並無拋棄緩刑改易科罰金的前例，不過刑法有規定撤銷緩刑的條件，須檢方提出由法院裁定。

南市議會民進黨團昨質疑國民黨從徵召王家貞到登記，無人發現參選資格問題，把立委選舉當兒戲？國民黨團書記長蔡育輝說，此說法倒果為因，目前最重要的是後續彌補，不要影響人民的參政權。

2024選舉 2024立委選舉 2024雲嘉南立委 王家貞 選委會 偽造文書 中選會

延伸閱讀

立委參選人王家貞遭緩刑恐失資格 遞狀想撤緩刑檢方依法處理

緩刑不能選 綠批國民黨把選民當傻瓜 藍反批倒果為因

王家貞恐失選立委資格？ 選委會未鬆口 律師這樣看

立委參選人遭緩刑恐失參選資格 台南藍營批惡法剝奪參政權

相關新聞

宜蘭立委選戰 藍批楊桃館違建 綠批雙標

宜蘭立委選戰藍綠廝殺激烈，國民黨宜蘭縣議會黨團昨質疑民進黨參選人陳俊宇，早年農會產銷班以陳的土地申請補助興建楊桃集貨場，...

緩刑期間恐失去資格 參選人批剝奪參政權

國民黨台南市立委第3選區參選人王家貞涉偽造文書案被判7月徒刑、宣告緩刑2年定讞，由於仍在緩刑期間，依6月修法上路的公職人...

紙風車劇團 引爆中六選區戰火

許多參選人都會邀請紙風車劇團演出拉票，卻引爆台中立委第六選區戰火。民進黨參選人江肇國批評國民黨對手羅廷瑋，透過國小聯絡簿...

被爆租國有農地、住700坪違建農舍莊園 馬文君出聲反駁

國民黨立委馬文君因國造潛艦案遭控洩密，近期又被爆料，指她在南投埔里的住家蓋在國有農地上，建築本體是達70坪的違建農舍，更...

馬文君埔里莊園疑違建 縣府：無管轄權會再確認

鏡週刊報導國民黨立委馬文君居住的埔里豪華莊園建在國有農地，是違建農舍；南投縣府指出，莊園若在國有地上，縣府無管轄權，但為...

一小時趕2場為吳崢助選 蕭美琴：他選得很辛苦

民進黨副總統參選人蕭美琴今晚間赴中和為黨籍立委參選人吳崢輔選，晚間6點先到貓咪咖啡廳，再到吳崢競總，停留約1小時。蕭美琴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。