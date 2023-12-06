緩刑期間恐失去資格 參選人批剝奪參政權

國民黨台南市立委第3選區參選人王家貞涉偽造文書案被判7月徒刑、宣告緩刑2年定讞，由於仍在緩刑期間，依6月修法上路的公職人員選舉罷免法規定，她因執行未畢恐不符候選人資格；對此她昨天鞠躬道歉，但認為是惡法、剝奪人民的參政權，已向檢方聲請改易科罰金。台南地檢署表示，盡快依法審酌。

台南市選委會表示，中選會及所屬地方選委會正進行第11屆立法委員選舉候選人資格審查作業，會依法審查及審議，15日前審定候選人名單，不做其他評論或回應。

王家貞遭控任前兩屆南市議員期間浮報助理費，她出庭時說避免兩名助理欠信用卡債務遭扣薪，才以此方式高報別的助理薪資、挪用付給2人。

王家貞昨指出，司法已確認自己沒有貪汙、沒有A錢，偽造文書案是為讓卡奴朋友溫飽養家，採取的發薪便宜作法，之後助理不和挾怨報復，而6月立院修改選罷法，修到緩刑微罪等同於褫奪公權重罪，將選罷法凌駕於憲法之上，明顯針對此次總統立委大選。

王家貞說，不會推卸責任，也是因為自己不察導致發現此公然侵犯人權的違憲條款，會竭盡全力與此違憲惡法拚搏。

南檢指出，過去並無拋棄緩刑改易科罰金的前例，不過刑法有規定撤銷緩刑的條件，須檢方提出由法院裁定。

南市議會民進黨團昨質疑國民黨從徵召王家貞到登記，無人發現參選資格問題，把立委選舉當兒戲？國民黨團書記長蔡育輝說，此說法倒果為因，目前最重要的是後續彌補，不要影響人民的參政權。

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