宜蘭立委選戰 藍批楊桃館違建 綠批雙標
宜蘭立委選戰藍綠廝殺激烈，國民黨宜蘭縣議會黨團昨質疑民進黨參選人陳俊宇，早年農會產銷班以陳的土地申請補助興建楊桃集貨場，拿到使用執照後，就出現違建；陳俊宇表示，都是抹黑伎倆，該拆的違建他都拆了。
民進黨團反批國民黨參選人黃琤婷豎立違規競選廣告，縣府不該雙標；縣府回應，藍綠都公平處理。
國民黨團質疑，陳俊宇民國90年間向農委會申請補助247萬2千元補助，興建楊桃集貨場（即楊桃館），91年8月1日取得使用執照隨即進行二次施工，屋後屋頂違規加蓋成了違建，從當時的航照圖可清楚看見。
黨團質疑，為什麼在取得使用執照後立即要加蓋？房子後方廣場93年間還要增建鐵皮車庫？難道不是一開始就是計畫要拿來住人使用嗎？根本是拿楊桃產銷班當幌子，也不是要給產銷班做為集貨供銷使用。
藍營近日接連追打違建，陳俊宇說，這是抹黑伎倆，他已於9月按鈴申告，國民黨仍一意孤行、黔驢技窮，他一再提出不起訴書澄清，同時依縣府載明違建拆除完畢並向大眾致歉，後續縣府若提出違建認定公文，會依法處理。
民進黨團隨後也開「縣政府雙標放水，黃琤婷知法犯法」記者會，指出對手陣營於許多重要路口架設違法「竹架廣告」，未見縣府任何作為，熱心支持者向總部表示已於10月30日向縣府提出檢舉，至今已超過一個月，無聲無息，不禁讓人有「縣府雙標、放水特定參選人」疑慮。
縣府表示，藍綠立委參選人都有被檢舉違規競選廣告物，縣府以公平原則執行並通知限期改善，絕無特別針對性問題。
國民黨議會黨團書記長林義剛表示，請對手好好檢視自己的違規競選廣告物，不要光會講別人，縣府會一視同仁。
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