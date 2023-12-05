王婉諭提交通政見 盼完善道路系統解決塞車問題

時代力量新竹縣第2選區立委參選人王婉諭今天發表交通政見，稱要監督協調五楊高架延伸、台68線快速道路延伸工程，以及大新竹輕軌建設，完善道路系統，解決塞車問題。

王婉諭表示，塞車問題是大新竹地區的沉痾，需透過完善順暢的道路系統、提升大眾運輸量能，並由中央、新竹縣、新竹市攜手合作，共同解決新竹塞車問題。

王婉諭指出，五楊高架延伸工程雖獲國發會核可，如順利推動預計可在2032年完工，但工程期長，且涉及土地徵收、交通黑暗期等問題，台1線替代道路、台68快速道路延伸及大新竹地區的輕軌建設等重要工程也都有類似情況，需要持續監督、協調，才能確保順利完工。

在人本交通的部分，王婉諭說，台灣被稱「行人地獄」的部分原因在於道路設計不良，例如人行道欠缺無障礙設施，有變電箱、信號桿等阻礙物，及欠缺行人穿越道、穿越道不明顯或無退縮等，迫使行人必須與車爭道，她會持續爭取經費和監督改善，落實人本交通願景。

商品推薦