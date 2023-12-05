立委選戰延伸宜縣議會…藍綠互控對手 都提送紀律委會
國民黨立委參選人黃琤婷日前說「議場非秀場」，民進黨團昨天批評，此語意指其他認真質詢的議員是在作秀，黃言行已嚴重損害議會名譽，將正式提案，提請移送紀律委員會，以還其他33位議員清白。國民黨團也不甘示弱，今天要把民進黨立委參選人陳俊宇以「楊桃集貨場違法改建為私人住宅」為由，建請提送紀律委員會懲處。
由於國民黨與民進黨立委參選人都是縣議員，隨著2024選戰逼近，立委選舉的戰場也延伸到縣議會，藍綠都互控對手，損害縣議會形象。
民進黨議會黨團昨天召開記者會指出，國民黨立委參選人黃琤婷擔任議員懶惰、不認真又不用心，日前坦承自己議會質詢出席率不高，但不懂自我檢討應盡職責，更稱「議場非秀場」，暗指認真質詢的議員是作秀？非常不適當，依據議會紀律委員會設置辦法第五條第二款規定，其行為有損議會名譽，提請紀律委員會審議。
國民黨議會黨團也回應，質疑民進黨「曲解人意」，議場是神聖地方，絕非秀場，黃琤婷的意思是自己是執政黨議員，對於縣政作為及民眾服務案，隨時都與縣府相關單位連繫，任何事情隨時解決，不是質詢時才提出來。
據了解，國民黨團為反制對手，今天上午召開「陳俊宇議員知法犯法，楊桃集貨場違法改建為私人住宅，建請提送紀律委員會懲處」記者會。
但因議員連署提案送懲戒，必須經縣議會大會通過，才能送紀律委員會調查，並請當事人說明。目前除議員林麗的提案有經過大會同意送入紀律委員會，其他要送紀律委員會的提案要等12月下旬召開大會討論，且不一定會通過。
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