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觀察站／盧秀燕身段軟 避免柯粉投向綠

聯合報／ 本報記者陳秋雲

藍白在總統選舉分手，近日多家民調重回「藍綠對決」態勢，民眾黨總統參選人柯文哲淪為第三。民進黨喊出決戰中台灣，選前周周派府院黨大軍壓境，「藍營一姐」台中市長盧秀燕費力維持地方藍白合氛圍，不僅著眼非綠區域立委選情，也避免藍白針鋒相對，把柯粉逼向民進黨陣營。

柯文哲登記參選後，昨天首度到台中市為黨籍立委參選人蔡壁如站台，地方藍白合力搭建舞台，滿場群眾簇擁柯文哲上台，讓柯露出燦爛的笑容。不過，這個民眾黨的造勢場，不僅站台的是盧秀燕，盧和蔡的巨大看板，至少是柯與蔡的三倍大，且置於上方；而背後出錢出力的，不少是藍營地方派系，凸顯民眾黨缺基層組織的困境。

藍白分裂前，柯在台中市民調曾一路墊高，不僅領先國民黨總統參選人侯友宜，甚至可與民進黨參選人賴清德抗衡。不過，藍白分手擂台後，柯的情勢急轉直下，不管全國或台中市，各項民調柯已明顯落後侯，台中搖擺州再度回到藍綠對決，受創最深的是柯文哲。

中台灣有盧秀燕人氣輔選，加上藍營陸戰實力，選情走回藍綠對決；「三腳督」態勢下，柯文哲得票多寡，恐決定藍綠哪組人馬勝出。盧秀燕柔軟身段，意在把非綠立委席次最大化，另也為國民黨「侯康配」爭取好感，投票緊要關頭，希望柯粉不要全數流向民進黨。

大選倒數四十天，選戰已進入「秀肌肉」的組織肉搏戰，藍綠總統參選人行程滿檔，黨籍立委參選人搭舞台，展現陸戰實力，但對柯文哲而言，在台中就只有蔡壁如的場子能站台。

從蔡壁如造勢現場看來，部分韓粉、郭粉仍未回歸國民黨；柯文哲在廿歲至廿九歲支持度已鬆動，據估多轉向賴蕭配，到底是暫時流動或變心，仍待觀察。若柯文哲抓不住年輕柯粉的心，不僅自己選票流失，也牽動侯康配、賴蕭配差距。

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