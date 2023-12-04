盧秀燕嚴守與柯文哲「不同台、不巧遇」

藍白合總統局破裂，台中市長盧秀燕不僅謹守「柯盧不同台、不巧遇」紅線，昨天造勢場合不穿民眾黨背心，連民眾黨總統參選人柯文哲的空椅子也被移開，凸顯大選在前，國民黨堅壁清野及分寸拿捏。

盧秀燕與蔡壁如總部在活動前就有默契，「不能讓盧秀燕為難」。盧秀燕在台中雖扮演民眾黨立委母雞，接下競總主委，這項職務雖不管庶務，卻是競總精神領袖。藍白分裂後，蔡壁如提出邀請，盧秀燕也考慮多時，最後首肯，讓蔡壁如立刻在臉書宣布喜訊「我的競總主委是市長媽媽盧秀燕」。

盧秀燕昨由蔡壁如陪同進場，全場歡呼，蔡競總人員拿著民眾黨背心要讓盧秀燕穿上，盧搖搖手僅回說「謝謝」婉拒；在貴賓席坐定前，盧秀燕一旁是貼有柯文哲名牌的座椅，競總人員隨即搬到另一邊，補上沒貼名牌的椅子，盧蔡才坐下聊天。

盧秀燕上台演說約六分鐘，隻字未提雙方陣營總統參選人，僅表示挺蔡是為讓台中更好；隨後按慣例為參選人送上包子粽子，意含選舉「包中」，隨即離去。距離柯文哲抵達，相距五十分鐘的安全時差，確保「連巧遇都不行」。

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