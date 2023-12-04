聽新聞
test
0:00 / 0:00

盧秀燕率藍小雞 幫蔡壁如站台

聯合報／ 記者游振昇陳秋雲／台中報導
台中市長盧秀燕（右二）昨出席民眾黨立委參選人蔡壁如（右）競總成立大會，還率國民黨立委參選人到場力挺。在盧等藍營人士離去後，民眾黨總統參選人柯文哲才到場。記者葉信菉／攝影
台中市長盧秀燕（右二）昨出席民眾黨立委參選人蔡壁如（右）競總成立大會，還率國民黨立委參選人到場力挺。在盧等藍營人士離去後，民眾黨總統參選人柯文哲才到場。記者葉信菉／攝影

民眾黨台中市第一選區立委參選人蔡壁如昨成立競選總部，藍白總統選舉雖分道揚鑣，但台中市長盧秀燕接下競總主委，昨還率國民黨立委參選人到場力挺；不過，盧不僅未與民眾黨總統參選人柯文哲同框，連國民黨立委及參選人也全數迴避。盧致詞時說，她擔任蔡壁如志工，不是為哪個政黨，是為了台中、台灣更好。

盧秀燕昨率國民黨立委參選人廖偉翔、林家興為蔡壁如站台，比表定時間提早十五分鐘，九時四十五分就抵達會場，蔡壁如與民眾黨台中市黨部主委、議員江和樹一路陪同。盧致詞表示，台中是藍白合示範區，立委選舉對國家發展、城市發展重要，台中市需要更強有力的立委，代表人民到中央，要守人民健康、顧教育，蔡壁如是最好人選。

盧秀燕說，她和蔡壁如是好朋友，相挺不只是私人交情，不是為了哪個黨，是為了讓台中更好、台灣更好，希望海線可以換「新菜」，替民眾服務，且有三個理由：第一蔡當過台北首都市長辦公室主任，也當過立委，對城市發展有辦法串聯地方、中央資源；第二，蔡壁如醫護出身，重視民眾健康，蔡反空汙、反萊豬、反核食，在中央強力監督，不會讓進口巴西蛋混合蛋液，不會讓中火只增氣不拆煤。

第三，六都只有一位女市長，台中重視教育，需要有更多女性從政發聲；台中教文預算占四成，大約要五百億元，可是台中繳稅上千億元，依法律分回來三、四十億元，讓女性、媽媽進入國會，蔡壁如會爭取更多預算，前瞻預算、計畫型預算。

台中市長盧秀燕昨出席民眾黨立委參選人蔡壁如競總成立大會，還率國民黨立委參選人到場力挺。在盧等藍營人士離去後，民眾黨總統參選人柯文哲（圖）才到場。記者葉信菉／攝影
台中市長盧秀燕昨出席民眾黨立委參選人蔡壁如競總成立大會，還率國民黨立委參選人到場力挺。在盧等藍營人士離去後，民眾黨總統參選人柯文哲（圖）才到場。記者葉信菉／攝影

盧秀燕致詞和受訪後約十時十分離場，她說，要趕去台東幫忙輔選。十一時，柯文哲到達時，藍營小雞已全退場。柯一上台就說，蔡壁如到台中參選時，團隊只有四人，感謝盧秀燕為蔡壁如介紹人脈、解決很多困難，希望蔡壁如能到立法院，與盧秀燕攜手合作，台中第一選區已從大幅落後，到目前已呈五五波。

2024選舉 2024立委選舉 2024中彰投立委 蔡壁如 盧秀燕 民眾黨 國民黨 柯文哲

延伸閱讀

新竹球場傷球員 柯文哲批蔡其昌要負最大責任 只為了讓蔡英文剪綵

影／蔡壁如競總成立 柯文哲、盧秀燕相繼到場力挺

藍白合不合？盧秀燕、柯文哲不巧遇 柯登台輔選蔡壁如 藍小雞全退場

蔡壁如造勢韓粉壓境 高調舉大旗「柯P ，韓粉來了！」

相關新聞

盧秀燕率藍小雞 幫蔡壁如站台

民眾黨台中市第一選區立委參選人蔡壁如昨成立競選總部，藍白總統選舉雖分道揚鑣，但台中市長盧秀燕接下競總主委，昨還率國民黨立...

中五、中六藍綠激戰 爭搶柯粉票

台中立委藍白合作，在全國各選區成為特例，除了第一選區民眾黨提名蔡壁如挑戰立法院副院長蔡其昌，其他7個選區都是藍綠對決。藍...

盧秀燕嚴守與柯文哲「不同台、不巧遇」

藍白合總統局破裂，台中市長盧秀燕不僅謹守「柯盧不同台、不巧遇」紅線，昨天造勢場合不穿民眾黨背心，連民眾黨總統參選人柯文哲...

觀察站／盧秀燕身段軟 避免柯粉投向綠

藍白在總統選舉分手，近日多家民調重回「藍綠對決」態勢，民眾黨總統參選人柯文哲淪為第三。民進黨喊出決戰中台灣，選前周周派府...

影／看見軍機天上飛心跳加快！韓國瑜：國防部不會告訴大家 擺明是在備戰

高雄市前市長韓國瑜今天到台東連跑3場競選活動，每場人潮都爆滿。最終場是在台東市豐安宮替區域立委參選人黃建賓助講，韓以自身...

辣個男人要來了 韓國瑜明晚將到彰化為楊曜聰站台

國民黨不分區立委參選人韓國瑜明晚將到彰化市為第二選區立委參選人楊曜聰助選，而10日也預計要到員林市參加國民黨總統參選人侯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。