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中五、中六藍綠激戰 爭搶柯粉票

聯合報／ 記者陳秋雲林敬家江良誠／連線報導

台中立委藍白合作，在全國各選區成為特例，除了第一選區民眾黨提名蔡壁如挑戰立法院副院長蔡其昌，其他7個選區都是藍綠對決。藍綠陣營評估，目前各擁3個領先選區，第五、第六選區屬PK激戰區，藍綠除了顧基本盤，更要搶中間選民與年輕「柯粉」支持。

中市有8席立委，泛綠陣營掌握6席，包含民進黨5席與無黨籍黃國書席次，綠營力拚保6席次；國民黨現任2席，中市長盧秀燕領軍反攻，目標要搶下5席立委。

近期藍綠各項民調顯示，民進黨在第一選區蔡其昌、第四選區張廖萬堅、第七選區何欣純選情看好，國民黨在第三選區楊瓊瓔、第八選區江啟臣領先，中二選區顏寬恒近期民調穩定向上。

藍綠都把中五、中六列為五五波PK區，中五（北區、北屯）現任立委民進黨莊競程，對上國民黨現任議員黃健豪，此區為盧秀燕本命區，也是盧最想光復的選區；中六（中西東南區）由民進黨議員江肇國，對上國民黨議員羅廷瑋，戰況激烈。

藍綠選將分析，雙方各有領先，但沒人有把握「笑到最後」，綠營面臨「下架民進黨」風潮，評估中二、中五、中六得加把勁，盼搭上賴蕭配氣旋，在最後關頭吸收中間、年輕選民衝過關。

藍營分析，國民黨最強母雞盧秀燕率隊，透過藍白合擴大非綠陣營氣勢，大選「吃」大環境氛圍，盧的高人氣未必能轉換成選票，但侯康配讓基本盤凝聚，決戰區得搶支持民眾黨年輕選票。

彰化縣4席立委都是藍綠對決，民進黨現任3席、國民黨1席，藍綠評估現任有優勢。藍白兩黨分手後，甫成立月餘的彰化縣議會民眾黨團，2名偏藍的議員退黨而解散。民眾黨彰化縣黨部主委張雪如說，民眾黨被打壓會影響彰化立委選情，彰化「柯粉」寧可投綠不投藍，藍營會有壓力。

南投縣2席立委藍綠各一，民進黨立委蔡培慧年初在濁水線補選勝出，民進黨趁勝追擊要打垮烏溪線國民黨立委馬文君，綠營追打潛艦案但熱度退燒，國民黨侯康配凝聚氣勢，馬文君選情回穩。國民黨派議員游顥挑戰蔡培慧，前水里鄉長陳癸佑退民進黨以無黨籍參選，濁水線選情陷入激戰。

2024選舉 2024立委選舉 柯文哲 民眾黨 國民黨 2024中彰投立委 盧秀燕

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