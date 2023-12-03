聽新聞
test
0:00 / 0:00

「賴潘體制」惹怨 綠憂內戰翻船

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰／台北報導
民進黨總統參選人賴清德及競選總幹事潘孟安（左）。圖／聯合報系資料照片
民進黨總統參選人賴清德及競選總幹事潘孟安（左）。圖／聯合報系資料照片

民進黨力拚國會過半，但全台三個泛綠分裂選區，包括台北港湖、台東以及屏東第二選區「同室操戈」，恐讓綠軍翻船。黨內人士認為，部分選區分裂，原因不乏派系斧鑿痕跡，但黨主席賴清德及賴競選總幹事潘孟安的「賴潘體制」未全力協調，也導致黨內有怨言，若內戰裂痕愈演愈烈，對綠營二○二四的團結恐打折扣。

民進黨內人士表示，北市、台東、屏東的內戰，挑戰者背後都有綠營其他派系斧鑿的痕跡，從初選到登記前，黨高層有很多時間可以協調，但看不出賴清德、潘孟安有「全力協調」，泛綠分裂選區如果殺到見骨，對黨內在這場選戰的團結會打折扣。

以屏東第二選區為例，民進黨人士說，綠營在選戰中分裂並不稀奇，但國民黨直接決定袖手旁觀卻很罕見，「藍軍不提名，綠營自己捉對廝殺」，讓屏南成了全台最詭譎選區。

綠營人士表示，蘇孟淳這回以無黨籍登記參選，但其家族政治屬性是綠營相當明確，蘇若能當選，也一定是回歸民進黨團運作。但在潘孟安主導下，民進黨並不把蘇震清家族視為自己人，且「雙方來開戰」態度明確。

派系人士指出，把蘇家綠營勢力往外推的作法，在民進黨內是有不同意見的，屏南選區與其說是綠營相爭，不如說是潘孟安勢力與「反潘陣線」大集結的對抗。

2024選舉 2024立委選舉 潘孟安 賴清德 2024高屏離島立委

延伸閱讀

賴蕭配全國競總明天成立 府院黨總動員拚勝選

潘孟安諷「侯友宜又多一個保母」 趙少康反擊：我是侯友宜的趙子龍

「侯友宜又多個保母」 潘孟安：趙少康偏激投機像鬥雞

山地原民立委十搶三 潘孟安挺伍麗華：她是原民最佳代言人

相關新聞

民眾黨台中市黨部主委為顏寬恒站台 高喊：中二就是藍白合

國民黨台中第2選區立委參選人顏寬恒今天舉行霧峰競總，民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹為顏站台、助講，並致贈粽子，祝福高...

「賴潘體制」惹怨 綠憂內戰翻船

民進黨力拚國會過半，但全台三個泛綠分裂選區，包括台北港湖、台東以及屏東第二選區「同室操戈」，恐讓綠軍翻船。黨內人士認為，...

中捷藍線有無卡關 藍綠選戰攻防

民進黨總統參選人賴清德昨到台中說，捷運藍線2018年核定可行性評估，中市府拖800多天才送綜規報告，經費增加、路線調整，...

宜蘭教育論壇 4立委參選人交鋒

宜蘭4位立委參選人昨受邀參加教育政策論壇，各提教育政見，國民黨黃琤婷要擴大縣內營養午餐免費到全國，民進黨陳俊宇強調落實公...

立委劉建國拚五連霸 蘇貞昌站台拿自己頭髮舉例：沒有才知有的好

民進黨雲林縣第二選區立委劉建國挑戰五連霸，今晚成立西螺競選總部，高雄市長陳其邁、立委洪申翰、前行政院長蘇貞昌、前農業部長...

批國民黨不分區提名政二代 賴清德喊：搶救王義川

民進黨總統參選人賴清德、台中市第七選區立委何欣純大里競總今成立，賴清德批國民黨不分區立委提名政二代，或地方派系代表，民進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。