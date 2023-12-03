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「賴潘體制」惹怨 綠憂內戰翻船
民進黨力拚國會過半，但全台三個泛綠分裂選區，包括台北港湖、台東以及屏東第二選區「同室操戈」，恐讓綠軍翻船。黨內人士認為，部分選區分裂，原因不乏派系斧鑿痕跡，但黨主席賴清德及賴競選總幹事潘孟安的「賴潘體制」未全力協調，也導致黨內有怨言，若內戰裂痕愈演愈烈，對綠營二○二四的團結恐打折扣。
民進黨內人士表示，北市、台東、屏東的內戰，挑戰者背後都有綠營其他派系斧鑿的痕跡，從初選到登記前，黨高層有很多時間可以協調，但看不出賴清德、潘孟安有「全力協調」，泛綠分裂選區如果殺到見骨，對黨內在這場選戰的團結會打折扣。
以屏東第二選區為例，民進黨人士說，綠營在選戰中分裂並不稀奇，但國民黨直接決定袖手旁觀卻很罕見，「藍軍不提名，綠營自己捉對廝殺」，讓屏南成了全台最詭譎選區。
綠營人士表示，蘇孟淳這回以無黨籍登記參選，但其家族政治屬性是綠營相當明確，蘇若能當選，也一定是回歸民進黨團運作。但在潘孟安主導下，民進黨並不把蘇震清家族視為自己人，且「雙方來開戰」態度明確。
派系人士指出，把蘇家綠營勢力往外推的作法，在民進黨內是有不同意見的，屏南選區與其說是綠營相爭，不如說是潘孟安勢力與「反潘陣線」大集結的對抗。
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