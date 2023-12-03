中捷藍線有無卡關 藍綠選戰攻防

民進黨總統參選人賴清德（前排中），為民進黨立委張廖萬堅站台。賴強調，不是不支持捷運藍線，經費、路線等問題，中市府要說清楚。記者余采瀅／攝影

民進黨總統參選人賴清德昨到台中說，捷運藍線2018年核定可行性評估，中市府拖800多天才送綜規報告，經費增加、路線調整，不是不支持，中市府要說清楚。行政院副院長鄭文燦說，「行政院挺台中藍線，支持核定動工」。國民黨總統參選人侯友宜說，台中捷運受中央打壓，換侯友宜來要回台中捷運。中市府說，順利核定通過，可破解外界卡關質疑。

中捷藍線綜規報告正在行政院審查，賴清德10月在台中輔選喊出「藍線路線改到有力人士家附近」，台中市長盧秀燕隔天回應「藍線被卡多年放手吧」，一條捷運成為藍綠攻防話題。

賴清德昨出席民進黨立委張廖萬堅總部成立，賴站台說，台中捷運一定要推動，中市府綜規報告經費增加600多億、路線改變、地下改高架等，交通建設需要專業，不是民進黨不支持，而是該好好說明；未來還會延伸到彰化、南投。

鄭文燦說，台中捷運正在爭取，交通部2月初審完畢，中市府4月報國發會，有些技術問題還待審查，包含路線、車站、經費等，「行政院挺台中藍線的決定不會改變」，不會把問題當成藍綠或口水，專業交給交通部與中市府決定。

侯友宜昨為國民黨立委參選人黃健豪站台，侯友宜說，盧秀燕為台中人爭取建設，台中捷運系統很重要，受到中央打壓、卡關，接下來換侯友宜，要回台中捷運。盧秀燕說，她擔任立委時，爭取600億讓捷運綠線通車，鐵路高架化373億中央全部買單，「現在這位（立委）要不到軌道建設，換黃健豪去要」。

中市府表示，高雄捷運黃線綜合規畫送行政院後，86天就核定通過，中捷藍線4月報行政院，迄今連審查會都未開，中央若順利核定通過，才能破解外界卡關的質疑。

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