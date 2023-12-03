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宜蘭教育論壇 4立委參選人交鋒

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
國民黨宜蘭立委參選人黃琤婷。圖／黃琤婷提供
國民黨宜蘭立委參選人黃琤婷。圖／黃琤婷提供

宜蘭4位立委參選人昨受邀參加教育政策論壇，各提教育政見，國民黨黃琤婷要擴大縣內營養午餐免費到全國，民進黨陳俊宇強調落實公私立大學補助，民眾黨陳琬惠重視教育預算與執行力，台灣基進黨林意評呼籲改革國防教育體系。

論壇由宜蘭教師工會與宜蘭縣教師會合辦，4名參選人輪番發言，暢談教育政策願景。

教師工會理事長葉明政表示，過去選舉常流於口水戰，希望透過論壇看到公共議題的討論與辯證。

黃琤婷 聚焦營養午餐免費

黃琤婷盼優化0到6歲國家養、7到18歲國家扛政策，向上延伸到教科書、營養午餐費用免費；針對教師工作環境，應將教學與行政業務分離，聘用專業的行政人員，讓教師專心教學，也提升行政效率。

陳俊宇 喊落實高中免學費

民進黨宜蘭立委參選人陳俊宇。記者陳敬丰／攝影
民進黨宜蘭立委參選人陳俊宇。記者陳敬丰／攝影

陳俊宇延續民進黨總統參選人賴清德的政見，全面落實高中職免學費、私立大專及低收入戶學雜費減免等；另建議增設身心適應假，讓青少年適時調整身心壓力。

陳琬惠 主張提高教育預算

民眾黨立委陳琬惠。記者陳敬丰／攝影
民眾黨立委陳琬惠。記者陳敬丰／攝影

陳琬惠認為教育政策重點是執行力，目前國家教育大問題是預算不足，只占約GDP3%，與美、日等國4到5%相較不足，若下任總統能提高教育預算，許多問題將迎刃而解。

林意評 建議改革國防教育

台灣基進宜蘭立委參選人林意評。記者陳敬丰／攝影
台灣基進宜蘭立委參選人林意評。記者陳敬丰／攝影

林意評則說，兩岸緊張國防非常重要，建議整併國防院校組織，將陸、海、空軍官學校，甚至中正預校都併入國防大學，也要強化本土文化、媒體識讀和食農等教育。

教師工會向4名參選人提出擴大經費來源、推動精緻教育、幼教托育政策回到正軌、營造身心障礙學生友善環境、釐清雙語教育目標與定位、爭取親職教育假立法、檢討校園事件處理機制、五一勞動節教師放假、軍公教調薪法制化、落實年改缺口撥補10大訴求，也提醒選舉宣傳車進入校園50公尺內關閉擴音器以免影響上課，4人都應允。

2024選舉 2024立委選舉 2024宜花東立委

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