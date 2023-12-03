「萬老師、龍介仙、撲馬」上榜！藍綠不分區新人 2023最新討論度TOP 10揭曉

藍綠不分區名單亮點一文了解

政黨不分區名單主要分為政治組與專業組，包含區塊鏈、藝文、兒少等領域專家。民進黨不分區立委亮點在於前三名都來自非營利組織，分別是靖娟基金會執行長林月琴、全民防衛教育機構黑熊學院創辦人沈伯洋以及還我特色公園行動聯盟理事長張雅琳。而國民黨不分區立委被提名人平均年齡47歲，是有史以來最年輕的名單，引起網友熱議。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十位網友熱議的兩大黨未當過立委的不分區立委人選，除了沈伯洋、林月琴以外，你有猜到還有這些人上榜嗎？

image source：FB／郭昱晴

No.10 翁曉玲

前國家通訊傳播委員會（NCC）主委、清華大學科技法律研究所副教授翁曉玲位列國民黨不分區第四名，對此，國民黨主席朱立倫表示，代表國民黨對媒體環境改造的決心。而國民黨總統參選人侯友宜認為，翁曉玲是言論自由的捍衛者，「對於當今喪失獨立機關職能的NCC，就交由我們來改變」。有網友表示，「2024最強名單」、「不分區名單很讚」。

針對台北高等行政法院撤銷NCC對中天新聞台不予換照的處分，翁曉玲直言「這是遲來的正義」，雖已慢了兩年多，總比正義永遠不到要好，她也認為NCC應該立即恢復中天執照並准予上架重回有線電視，多次為捍衛新聞與人民言論自由發聲。

No.9 陳永康

國艦國造舵手、退役海軍二級上將陳永康位列國民黨2024不分區立委第八名，其親美立場深受藍綠重用，連續幾年代表台灣參加美台國防工業會議。國民黨臉書發文表示，陳永康是最具有國際觀的戰略家，也是最能為台海帶來和平穩定的立委。對此，有網友認為，「為台海帶來和平穩定，加油」、「兩岸和平發展，人民有幸福！」。

陳永康受訪表示，選後他希望建構一套完整的「共同作戰圖像」，提供給國防部、國安會運用，以精確研判兩岸局勢。他認為，國防部當前公布如共機擾台等情報資訊，並非實際航跡，恐只是為對民眾造成壓力。

No.8 葛如鈞

台灣大學助理教授、AI及區塊鏈專家「寶博士」葛如鈞位列國民黨不分區名單第三名，葛如鈞臉書發文感謝各界祝賀，表示會竭盡所能帶入 AI、Web3 與未來科技思考，一起讓世界更好。該則貼文也吸引超過500位網友留言力挺，「寶博加油」、「拜託為人民謀福祉了」。

葛如鈞主持Podcast頻道《寶博朋友說》，他於節目中訪問各領域友人，為聽眾帶來了許多有關區塊鏈及 NFT（非同質化代幣）、生成式 AI 等新興領域知識。而葛如鈞也在不分區名單公布後，宣布將節目改名為《寶博朋友做》，將重新邀請先前受訪的近 200 位朋友，除了談新科技，也歸納統整當今政府面臨新科技時，究竟該「做什麼」、「怎麼做」，希望各界藉此一同參與台灣的進步與改變。

No.7 陳菁徽

不孕症治療專家、前立委黃昭順女兒陳菁徽位列國民黨不分區名單第五名，擁有近20年的婦產、生殖醫師經驗，長期關懷 女性癌症公衛防治、 青少年避孕宣導 ，甚至 乳癌病友生育保存 等議題。陳菁徽近幾年更因 少子化 ，參與許多公共政策的討論，呼籲大眾對於心理健康議題的重視。

陳菁徽表示，她自己也曾是不孕症病人，後來親身嘗試各式方式做試管嬰兒，並精進婦產科專業，提升懷孕成功率，才於半年內懷上二寶。她坦言，現在許多想生的年輕人，無法透過人工生殖方式生小孩，因此她目前最想推動「人工生殖法」修法。對此，有網友表示，「謝謝優秀的您勇於承擔」、「陳醫師，我們永遠支持你」。

No.6 林月琴

靖娟基金會執行長林月琴被列為民進黨不分區名單第一名，她投身社會福利工作逾30年，長期推動兒少權益、兒童安全、青少年就業、身心健康等議題。林月琴指出，「我總是不斷在各種場合，為沒有選票且無法為自己發聲的兒童及青少年的權益大聲疾呼。」她表示，未來進入國會，我將延續原本工作的方向，繼續努力。對此，有支持者表示，「全力支持！專業為兒童安全付出心力的月琴老師」、「老師加油，一定選上沒問題」。

林月琴臉書分享，「過去的日子，讓我最開心的是在路口擔任導護志工的時光，維護孩子們通學的安全。」林月琴指出，行人路權也是她未來的問政重點，「給孩子更安心的未來」。

image source: 靖娟兒童安全文教基金會官網

No.5 吳宗憲

新北市法制局長吳宗憲位列國民黨不分區名單第六名，簡歷出現「20年檢察官」、「貪官剋星」稱號，他也負責處理新北市政府的官司。新北市中和區男童「恩恩」因新冠疫情離世，恩恩爸控訴，消防局送醫過程延誤，吳宗憲運用法律專業封殺他的國賠請求，「列入不分區安全名單，等同於在我和家人心口又狠狠插上一刀」。對此，吳宗憲回應，了解家屬痛失愛子的傷痛，尊重家屬意見與法院的判決。

由於與藝人吳宗憲同名同姓，所以對於吳宗憲進入不分區名單一事，PTT有網友幽默留言，「嘿嘿，見鬼了」；另外有人認為，「疫情的規定該找衛福部跟1922」、「疫情死了幾千個，怎麼不追查民進黨」。

No.4 王義川

台灣智庫策略長王義川自稱「青埔憨川」，位列民進黨不分區第14名。民眾黨不分區立委提名人黃國昌日前叫陣民進黨總統參選人賴清德，要求公開辯論，卻未回應王義川表達接戰意願。王義川願不拘時間、地點、形式就「國家發展方向」辯論，「你卻繞過我又找賴清德，這樣很不禮貌！」對此，黃國昌辦公室回應，民進黨不敢正面回應，只會轉移焦點，令人遺憾。

王義川於立委參選人吳崢造勢晚會開講，現場表演「起乩」念祭文，動作流暢顯得相當專業，並喊話一定要進立法院「當立委把黃國昌、韓國瑜、謝龍介壓住」。有PTT網友認為，「真正的接地氣」、「講話好笑，有梗又有料」。

No.3 沈伯洋

台北大學犯罪學研究所長沈伯洋位列民進黨不分區第二名，研究領域為中國對台灣的資訊戰及認知作戰，是全民防衛教育機構黑熊學院的創辦人。沈伯洋發文表示，「民間工事雖然告一段落，但還有所欠缺，我原本想先繼續留在民間努力，然而，政府端也需要建立制度，應對瞬息萬變的資訊攻擊與滲透。」所以他決定接受民進黨的邀請，進入體制內推動立法。對此，有網友留言表示，「沈伯洋的努力黨看到了」、「支持！台灣隊一起努力」、「體制內的戰鬥很重要，謝謝你願意進去拚！」。

國防部長邱國正20日表示，他把黑熊學院當成一個社團，一群有興趣的人到野外打漆彈。對此，黑熊學院澄清，他們從未教民眾打「漆彈」，對於各種臆測與謠言感到非常遺憾。

No.2 郭昱晴

以麻辣鮮師「萬人美老師」角色走紅的藝人郭昱晴，有望以政治素人之姿進軍國會。她被列為民進黨不分區第12名後受訪表示，10月接到徵詢，獲得家人與不少粉絲支持。身為母親的她希望多為台灣這塊土地付出，並給孩子帶來正向影響，因此點頭接受挑戰。

為了催票，郭昱晴除了掃街拜票，還與不分區立委提名人沈伯洋、王義川召開記者會，力求最大化政黨票。郭昱晴初登板一開頭就砲轟，國共兩黨是一個鼻孔出氣，還有中共媒體不斷攻擊「賴蕭配」，意圖介入選舉。對此，有網友留言表示，「萬老師說話有自信，爆發力十足」、「加油，為了台灣人民你們辛苦了」。

No.1 謝龍介

過去曾對民進黨總統參選人賴清德說過「一生只監督你一人」的前台南市議員謝龍介，位列國民黨不分區名單第十名，簡歷出現「賴清德頭號剋星」、「台南第一戰神」稱號，引起許多網友熱議，「笑到肚子痛」、「很有創意」。

謝龍介發文表示，「台南的鄉親父老啊！去年（市長選舉）我努力不夠，沒能拚成30年來頭一次輪替，因此沒能實現的10大政見。」他強調，未來若有幸進入國會，絕對會監督中央，爭取資源，報答鄉親。國民黨「侯康配」成軍後，造勢晚會第一站就辦在台南，直搗賴清德本命區，謝龍介喊話「希望成功將台南長期的綠地翻轉成藍天」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年10月29日至2023年11月27日，共一個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『不分區新人立委人選』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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