藍批綠濫用高市資源 介入選舉

國民黨高雄市黨部昨開記者會，控訴民進黨在高雄執政，濫用行政資源介入選舉，包括議長康裕成帶黃捷看板進入校園與棒球隊合照，大寮區公所辦活動有民進黨立委參選人林岱樺的手舉牌，郵局把印有民進黨立委參選人李柏毅與賴清德照片的文宣放在櫃台。李柏毅回擊，高雄郵局第一時間澄清這份文宣是民眾辦業務遺落，「國民黨小雞是不是急了，看到黑影就亂開槍」。

國民黨籍立委參選人陳美雅說，高雄市議會議長康裕成到高雄女中慰勞棒球隊，合照民進黨籍立委參選人黃捷人像看板，高雄有65席議員，「議長用公款的時候，為什麼只有行銷特定的這位鳳山黃捷」？

高雄市議員邱于軒說，大寮區公所辦理大寮紅豆節，攤位竟然公開舉著寫有「立法委員唯一支持林岱樺」的看板。國民黨籍立委參選人李眉蓁說，有民眾發現，印有民進黨籍參選人李柏毅與總統參選人賴清德照片文宣，竟擺在郵局櫃台，「民進黨，郵局是你家開的嗎？」

雄女表示，學校嚴守行政中立，先前高市議會議長康裕成通知學校帶2名雄女學姐慰勞棒球隊，後來其中1名學姐黃捷行程滿檔不能來，隨行人員帶照片替代，過程中跟孩子談學習、勇敢挑戰，沒有人披彩帶、發面紙，沒提到選舉議題。

康裕成說，雄女慰問棒球隊是黃捷被徵召前就排好的行程，當天致詞時未提及選舉，照片是去黃捷服務處拿的，不是用公款印的，如果陳美雅也是雄女畢業，「我也會約她去」。

民政局說，大寮區公所上月辦紅豆節活動，外部攤商將參選人手舉牌放桌上，公所人員發現立即勸導撤下。

高雄郵局說，有顧客11月27日在內惟郵局辦理業務，把一張參選人的競選總部成立大會邀請卡遺落在櫃台，下一位客人將卡片豎起來，郵局工作人員巡視發現，把這張邀請卡撤除。

高市議會慰勞雄女棒球隊，帶著黃捷的看板，引發藍營人士抨擊。圖／高市議會提供

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