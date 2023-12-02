藍綠大咖助選 今台南嘉義拚場

選戰倒數計時，今藍綠天王大咖到台南及嘉義造勢，其中，台南第4選區由民進黨現任立委林宜瑾對戰前議長李全教，蔡英文總統為林宜瑾助選；李全教也找來韓國瑜助陣，頗有決戰第四選區態勢。國民黨副總統參選人趙少康、桃園市長張善政及柯志恩等藍營要角則替陳以信造勢。嘉義場則有蔡英文、陳建仁、游錫堃府院黨大咖齊聚，選戰已現硝煙味。

民進黨力拚6席全壘打，台南第4選區永康區是人口最多的行政區，人口結構多元，歷屆選舉是兵家必爭之地，新市區隨著南科發展，外來人口多，政黨傳統組織戰能否發揮效果也牽動選情。現任立委林宜瑾被視為賴清德的子弟兵，藉由賴清德在台南的主場優勢，今與蔡英文合體拉抬選情。

前議長李全教此次東山再起以無黨籍參選，打出「非綠立委」口號，獲藍營力挺，地方評估，李在永康區大票倉有拉近藍綠差距的實力。今晚李在遠東科大辦「青年與百工百業挺李全教大會」，有韓國瑜、謝龍介等力挺。

綠營立委王定宇遭藍營陳以信、無黨籍「最強里長」陳永和挑戰。王定宇今辦「貓派、狗派都是挺台派！」造勢，邀請蔡英文、市長黃偉哲為毛小孩繫領巾、別上貓狗徽章，「讓毛小孩成為大選最佳助選員」。陳以信則找來趙少康、韓國瑜、柯志恩、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、雲林縣長張麗善等人站台助陣。

嘉義選情部分，嘉義市立委藍綠激戰，綠營連任立委王美惠今晚將與賴清德在運三壘球場舉辦聯合競總成立大會，蔡英文、陳建仁、游錫堃齊聚，營造團結勝選氣勢。

面對綠營大軍壓境，藍營參選人張秀華帶助選員掃街拜票，藉議會質詢公布政績，更砲打中央不支持地方重大市政，藉由激起民怨搶選票。

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