拚青年多一席 藍宣傳影片推16位青年立委參選人

國民黨今天公布「青年多一席，國會更有力！青年多一席，國會拚過半！」宣傳影片，透過一系列環島青年日記的影片呈現，介紹16位優質、有戰力的青年立委參選人。

國民黨提名的16位青年立委參選人包括：台北市徐巧芯；新北市洪孟楷、蔣欣璋、張智倫、廖先翔；桃園市牛煦庭、邱若華；台中市廖偉翔、黃健豪、羅庭瑋、林家興；南投縣游顥；雲林縣邱良閱；高雄市鍾易仲、李明璇；屏東縣黃明賢。

國民黨秘書長黃健庭表示，去年9合1選舉中，國民黨提名徵召了152位青年參選人，有111位當選，當選率高達73％，為黨培育了更多的青年世代，成為未來的接班的梯隊。

黃健庭表示，2024大選國民黨共提名65位區域立委候選人，40歲以下年輕人有16位，佔四分之一；34位不分區立委提名人選中，也有10位青年。為了讓更多民眾認識國民黨優秀的青年候選人，黨中央特別製作宣傳短片，介紹國民黨青年候選人的特質與抱負，於網路與社群平台播放，爭取更多年輕人支持。

黃健庭強調，國民黨重返執政最重要的意義，是為年輕人打造一個美好的未來，和平、安定、繁榮公義的台灣。

國民黨台中市立委參選人林家興表示，國民黨雖然是百年老店，但同樣可以散發魅力成為新創的百年品牌。國民黨推出多位青年候選人，批評者很難再說國民黨沒有年輕人，他們也將持續奮戰，有信心能夠在最後40多天，趁著民心思變一起來翻轉，帶給地方繁榮和平的未來。

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