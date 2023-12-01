岳父遭爆工業宅當住宅賣 黃國昌嗆：冷飯熱炒了無新意
時事評論員李正皓日前爆料，新店一處建案涉未經許可擅自施工，該建設公司恆合建設負責人正是民眾黨不分區立委參選人黃國昌的岳父高熙治，要求黃國昌評論。黃國昌今天受訪表示，八年前國民黨時任立委李慶華跟媒體聯手炒作一次，現在民進黨透過側翼打手再炒作一次，冷飯熱炒，了無新意，拜託爭氣一點。
李正皓今天在臉書再爆料，黃國昌岳父的建設公司違法建設工業宅卻當住宅區販賣，這麼明顯的違法事項，按照黃國昌過往揭弊的邏輯，新北市政府遲不敢處理，是不是能推定黃的岳父跟新北市政府有不正常的官商勾結。
黃國昌今天出席民眾黨不分區立委政見發表時受訪表示，八年前他跟蔡英文總統聯合競選時，李慶華跟媒體就聯手炒作一次，新聞歷歷在目，當時政府還大規模會勘，八年後冷飯熱炒，了無新意。
黃國昌說，民進黨現在透過側翼打手、綠媒進行議題炒作，他想說，拜託爭氣一點。
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