快訊

爸爸是娛樂大亨！鄭中基「超狂家世」曝 鄧麗君常到家作客

前美國國務卿季辛吉百歲辭世 兒曾曝他不愛運動、吃重口味卻長壽2秘訣

喻侯友宜為劉備 趙少康：為他打天下、兩肋插刀至死無悔

岳父遭爆工業宅當住宅賣 黃國昌嗆：冷飯熱炒了無新意

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨不分區立委提名人黃國昌。記者林伯東／攝影
民眾黨不分區立委提名人黃國昌。記者林伯東／攝影

時事評論員李正皓日前爆料，新店一處建案涉未經許可擅自施工，該建設公司恆合建設負責人正是民眾黨不分區立委參選人黃國昌的岳父高熙治，要求黃國昌評論。黃國昌今天受訪表示，八年前國民黨時任立委李慶華跟媒體聯手炒作一次，現在民進黨透過側翼打手再炒作一次，冷飯熱炒，了無新意，拜託爭氣一點。

李正皓今天在臉書再爆料，黃國昌岳父的建設公司違法建設工業宅卻當住宅區販賣，這麼明顯的違法事項，按照黃國昌過往揭弊的邏輯，新北市政府遲不敢處理，是不是能推定黃的岳父跟新北市政府有不正常的官商勾結。

黃國昌今天出席民眾黨不分區立委政見發表時受訪表示，八年前他跟蔡英文總統聯合競選時，李慶華跟媒體就聯手炒作一次，新聞歷歷在目，當時政府還大規模會勘，八年後冷飯熱炒，了無新意。

黃國昌說，民進黨現在透過側翼打手、綠媒進行議題炒作，他想說，拜託爭氣一點。

2024選舉 2024立委選舉 不分區立委 黃國昌 民眾黨

延伸閱讀

黃國昌加持民眾黨立委選戰募款 預告首場活動周五登場

時力：不問顏色只問是非已成過往 黃國昌令人不勝唏噓

黃國昌稱不理解為什麼加入民進黨 林昶佐路過笑答

王義川再邀黃國昌辯論：台大第一名 不要只敢躲在直播

相關新聞

岳父遭爆工業宅當住宅賣 黃國昌嗆：冷飯熱炒了無新意

時事評論員李正皓日前爆料，新店一處建案涉未經許可擅自施工，該建設公司恆合建設負責人正是民眾黨不分區立委參選人黃國昌的岳父...

羅智強要告造謠發黑函 苗博雅反擊：黑函在哪？羅才造謠

台北大安區立委選情加溫，國民黨參選人、北市前議員羅智強與對手社民黨北市議員苗博雅隔空槓上，今指苗選舉發黑函造謠，代表她沒...

屏南立委泛綠兩陣營搶藍票 4藍鄉鎮長和民代挺徐但拒賴

屏東立委第2選區（屏南地區），國民黨呼聲最高的蘇清泉被列入不分區立委安全名單後，首度未推人選，由民進黨前縣長潘孟安的子弟...

昨仍不辭 民眾黨不分區參選人徐瑞希今辭公視華視董事

被列為台灣民眾黨不分區立委第17順位的徐瑞希因公視董事身份，遭質疑違反「公視法」。原本徐瑞希昨天還發聲明稱自己未違法，未...

嘉市立委綠營大軍周末壓境造勢 藍營陸戰加花海活動迎戰

嘉義市立委選舉，藍綠陣營激戰，藍營提名參選人張秀華議員，占嘉市藍營執政優勢，利用綠營內訌，陸空戰齊發，步步進逼綠營拚連任...

2024選戰溫度計／「桃園賈靜雯」萬美玲對決「兩領域專家」范綱祥 最新當選率曝光

選戰進入倒數階段，民進黨桃園區立委參選人范綱祥先前批國民黨對手萬美玲假學歷未果，如今再度出招，范綱祥29日臉書貼出一張照片，看板上范綱祥拿著望眼鏡對準萬美玲競選總部，嘲諷萬美玲「建商立委的總部就是氣派奢華」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。