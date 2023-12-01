2024選戰溫度計／「桃園賈靜雯」萬美玲對決「兩領域專家」范綱祥 最新當選率曝光

選戰進入倒數階段，民進黨桃園區立委參選人范綱祥先前批國民黨對手萬美玲假學歷未果，如今再度出招，范綱祥29日臉書貼出一張照片，看板上范綱祥拿著望眼鏡對準萬美玲競選總部，嘲諷萬美玲「建商立委的總部就是氣派奢華」。

萬美玲從政20多年深耕教育議題 前議員范綱祥再披戰袍

現任立委萬美玲是五連霸桃園市議員，從政20多年，長期耕耘教育領域議題，地方服務經驗豐富，在政壇有「漂亮寶貝」稱號，甚至有網友叫她「桃園賈靜雯」。2020立委選舉萬美玲對決時任民進黨對手鄭寶清，以10萬多票，得票率49.1%贏過鄭寶清46.5%，中斷鄭寶清的衛冕之路。

范綱祥是律師及環工技師，2014年當過一屆桃園市議員，他表示為了和鄭寶清參與黨內2020立委初選，「我臉皮比較薄、覺得說誠信原則，假如選立委還繼續選議員連任不好看」，因此沒有競選2018年議員連任，沒想到立委初選敗給鄭寶清，於是便回歸老本行當律師和環工技師。范綱祥也分享再披戰袍的原因，因為2022年民進黨1126大敗，不少支持者打電話給他「綱祥你要出來選立委啦！不然民進黨桃園沒人要倒了」，他馬上回「沒問題，我會去登記」。

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，今（30）日最新公布的桃園市第四選區（桃園）參選人當選預測，國民黨參選人萬美玲當選率55.5％，贏過民進黨立委參選人范綱祥的44.5％。

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萬美玲細數4年政績助攻聲量 學歷遭質疑好感度輸范綱祥

比較近一個月兩人各面向指數，萬美玲在聲量、新聞擴散廣度以及粉絲互動力皆數值較高。萬美玲21日登記參選立委，細數4年任內政績，包括數十年未修的教育相關法條修訂完成、爭取312億回桃園整建老校舍、鐵路地下化也完成綜合評估規畫。她表示，中央地方團結才能讓桃園和下一代更好，呼籲選民要讓國民黨桃園6席立委全上。

至於范綱祥則是好感度較高，以1.3贏過萬美玲0.8。范綱祥14日批評萬美玲美國學士學位是「假學歷」，對此，萬美玲反擊，這是選舉抹黑的「假訊息」，強調每次參選均依法繳交正式文件辦理登記，並經由中選會審查確認准予刊登，刊登的學歷完全為真。

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