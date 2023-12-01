宜蘭塞車提解方 黃琤婷、陳歐珀互批

宜蘭立委選情昨上演藍綠對決，國民黨參選人黃琤婷批，宜蘭立委席次過去由民進黨把持，陳歐珀任3屆、12年立委，宜蘭塞車問題仍未解，解決國5壅塞回堵、強化聯外鐵公路不能再拖。民進黨參選人陳俊宇陣營反批黃任議員質詢率不到40%，陳歐珀也批黃琤婷是蹺課議員，許多政見與縣府一起推動卻不知道。

黃琤婷昨天發表政見指出，國道5號從過去遇假日就塞車，如今已是天天塞，亟需打通交通任督二脈，宜蘭的立委席次過去由民進黨把持，陳歐珀就擔任3屆、12年立委，但交通、塞車問題並沒有多大改善，對內交通也亟待提升。

黃琤婷表示，縣府向中央爭取多項交通建設包括鐵路高架、高鐵延伸宜蘭、台2庚延伸案、蘇花安興建案及台62線延伸案都必須確保逐一落實，才能有效打通對外交通路網。完善縣內交通更是刻不容緩，會配合縣府及鄉鎮公所增闢便捷的市區道路外，提升大巴、中巴及幸福小黃的運能，彌補偏鄉運輸的需求缺口，推大眾運輸工具電動化。

針對黃琤婷提出的交通政見，民進黨立委陳歐珀反譏黃琤婷不用功，宜蘭很多交通設，他都已經在爭取推動中。本報資料照

陳歐珀表示，國5塞車確是宜蘭人夢魘，十幾年來他與交通部各局處、運輸安全委員會、台大教授等開過不下數十次會，成立「國五交通診斷小組」共商解決方案，聘請公路總局退休處長廖吳章任國會辦公室執行長，黃琤婷說要爭取的「台62線延伸」，正是他與廖向公共工程委員會提案，去年才進入可行性評估。

陳歐珀強調，除了爭取聯外鐵路及快速道路，更要提升公共運輸，他為宜蘭爭取通勤月票、多條公車路線補助、完善四縱六橫的路網發展等，縣府都有參與，黃身為議員會不知道嗎？

黃琤婷表示，她在議場出席率很高，質詢率不高，因為大部分時間都在基層，傾聽民意、為民服務，議場非秀場，解決民眾問題，提供解套方案，這才是身為議員真正的職責所在。

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