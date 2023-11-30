桃園1選區看板大戰 牛煦庭嗆鄭運鵬

桃園市立委選情加溫，看板戰陸續出籠，1選區國民黨參選人牛煦庭昨發動攻勢，掛新看板嗆民進黨對手鄭運鵬「扛智堅、護高端」，鄭陣營反擊，為選舉一再扭曲事實，深感遺憾。4選區現任立委萬美玲、5選區呂玉玲也遭對手看板質疑，昨都未回應。

1選區4人參選，鄭運鵬尋求連任，國民黨在議員詹江村被勸退不登記後，議員牛煦庭態勢好，外界評估選情呈藍綠五五波對決；鄭運鵬早在龜山區公所附近營盛黃昏市場掛看板，訴求「扛得起桃園」「顧得到弱勢」「國會領袖」「桃園鵬友」，風格延續去年選市長基調。

牛煦庭昨在旁邊掛看板「對仗」攻擊，分別以「我不扛智堅」「我不護高端」「本於民意才是領袖」「照顧地方才是朋友」，質疑鄭運鵬擔保新竹市前市長林智堅論文沒抄襲、護航高端、成為權勢打手和黨意禁臠，以及美福大火沒關心地方。

「連看板設計都抄襲，根本不尊重設計。」鄭運鵬陣營表示，牛煦庭刻意炒新聞，可見選情告急，但告急也要有人品，別為選舉一再扭曲事實。

牛煦庭表示，看板已說明一切，都是各媒體報導新聞，內容交給選民判斷；選戰最後40多天，他會加強火力、加碼放送，將鄭運鵬這些年作為公諸於世。

民進黨4選區立委參選人范綱祥、5選區劉仁照，近期也在對手萬美玲、呂玉玲看板旁，掛看板質疑學歷和預算問題，萬、呂陣營昨未回應。

商品推薦