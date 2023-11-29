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藍白台中合 蔡壁如：我的競總主委是市長媽媽盧秀燕

聯合報／ 記者游振昇陳秋雲／台中即時報導
民眾黨中一選區立委參選人蔡壁如今天宣布，台中市長盧秀燕是她的競總主委。圖／蔡壁如提供
民眾黨中一選區立委參選人蔡壁如今天宣布，台中市長盧秀燕是她的競總主委。圖／蔡壁如提供

民眾黨台中市第一選區立委參選人蔡壁如今天宣布，周日她將成立競選總部大會，邀請民眾黨總統參選人柯文哲和台中市長盧秀燕到場，蔡壁如強調「我的競總主委是市長媽媽盧秀燕」。

蔡壁如表示，12月3日她的競選總部成立大會，這一次要整合所有在野力量翻轉台中海線，她謝謝台中市市長媽媽盧秀燕、出任她的競選總部主委，柯文哲當天也會出席召喚所有的在野支持者。

蔡壁如說，「因為我們都很清楚，必須團結，必須讓民進黨國會不過半！所以近期與台中市其他選區的國民黨候選人分進合擊，一同舉辦募款餐會，也到彼此的選區活動助講，前幾天我也出席藍營顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔等人的競選總部成立大會，濃厚的團結氛圍帶給支持者改變的希望。」

蔡壁如表示，台中現有的8席立委中，有6席是民進黨，中央卡地方建設的狀況層出不窮，不論是中捷藍線、鐵路雙軌、中火無煤，甚至連中央對地方的教育經費補助，都成為綠營的政治工具遭到杯葛。

蔡壁如說，感謝盧市長願意擔任她的主委，肯定她為海線民眾服務的心，媽媽市長和媽媽立委雙劍合璧，實現「藍天加白雲，海線好幸福」，蔡壁如說：「我有信心！」

台中市非綠聯盟國民黨與民眾黨「7+1」區域立委，都由台中市長盧秀燕擔任競選總部主委，民眾黨的蔡壁如也不例外，國民黨市黨部主委顏文正說，區域立委藍白合絕不是選舉語言，說說而已。有人台中立委藍白示範區有質疑，顏文正說，看盧秀燕市長力挺蔡壁如，一切就明白。

國民黨7位立委參選人，包括顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林家興都是邀請盧秀燕市長擔任競總主委，江啟臣則找他的家族長輩擔任，盧秀燕與前市長胡志並列榮譽主委。

2024選舉 2024立委選舉 蔡壁如 盧秀燕 2024中彰投立委

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