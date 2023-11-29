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民進黨宣傳不分區 強調關心社福

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨不分區立委提名人孫一信（左起）、林月琴、陳俊翰與王旭川29日召開記者會，宣傳加強社會福利保障的決心。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民進黨不分區立委提名人孫一信（左起）、林月琴、陳俊翰與王旭川29日召開記者會，宣傳加強社會福利保障的決心。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

未來進入國會，民進黨要加強兒少安全、癌症治療等領域！民進黨不分區立委候選人林月琴、王正旭、陳俊翰與孫一信29日聯合召開記者會，宣傳他們關注的領域，包括兒少安全、癌症治療、身障者權益促進與改善社會救助。可惜只有林月琴是在安全（當選）名單之內。

靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴、HOPE癌症希望基金會董事長王正旭、罕病患者陳俊翰與台灣社會福利總盟秘書長孫一信，分別在民進黨不分區排名在第1、第13、第16與第19（民進黨估計安全名單是12席）。

減少兒童、癌症死亡

林月琴表示，如今面臨少子化危機，兒少議題相當值得關注，不只兒少交通安全，還有兒少專業照顧人員、《兒權法》等問題都重視，尤其兒少對網路的投入遠比大人還要深，像是身心健康、網路使用與兒少自殺議題，歐盟已在今年5月制定相關法律，盼未來在國會與跨黨派立委也能一起推動。

「癌症若能早期治療，有望降低死亡率！」王正旭說，癌症是我國民眾主要死亡原因，而癌症若能早期治療，痊癒率有望超過90%，未來進入立院希望推動癌症早期篩檢，若能提早發現，也可降低民眾醫療費用負擔。另外，他也希望設立100億的癌症新藥基金，並搭配討論健保改革，以平衡財源。

增加社會弱勢保障

陳俊翰則指出，我國已將身心障礙國際公約國內法化，未來若能進入立法院，會針對國際委員審查時，提醒台灣在身障者保障不足的部分進行加強，包括增加無障礙環境、設立身障者的照護助理，與加強身障者資通訊服務的可近性，盼自己的加入能促進台灣身障者的權益。

孫一信說，《社會救助法》的低收和中低收身分，因為和93項福利措施連動，幾次修法總是無法解決核心問題，包括:擬制(虛擬)所得、家戶人口範圍計算、無工作能力認定的爭議。未來若有機會進入國會，將會推動《社會救助法》大幅度修法，讓政府對弱勢者有更好的照顧。

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