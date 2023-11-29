新北汐科車站加開出口 賴品妤、廖先翔交鋒

蔡英文總統昨到新北市汐止區，與爭取連任的民進黨立委賴品妤到忠順廟參香祈福，也拉抬選情。賴品妤細數問政成績，表示爭取汐科車站加開出口，預計12月8日開工，車站環境將大幅改善。

賴品妤的對手、國民黨參選人廖先翔說，地方民眾對汐科站中間增設出入口期待已久，因為只需要把柵欄拆掉，增設匝門就可以，相當簡單，甚至有企業願意贊助新設閘門及新增人力的費用，不過台鐵過去都以通道安全理由回絕。廖先翔說，地方人士很納悶，為何那麼簡單的事情要複雜化，還拖這麼久，到了選舉才願意做。

距2024總統、立委投票剩40多天。蔡總統昨為賴品妤助選時說，汐止最被詬病的就是交通，過去懸而未解。賴品妤擔任立委後，有系統的推動各項交通建設。例如國道1號增設康寧街匝道10月底啟用，汐東線已核定，預計明年動工。

賴品妤表示，4年來她致力改善交通困境，汐止人長期飽受停車之苦，她促成汐科車站新設停車場，也成功推動台鐵汐科站加開中段出口及月台改善工程。

民進黨議員張錦豪說，汐科站周邊人口稠密，早期規畫車站南北兩側出口隔太遠，民眾抱怨環境好比「好漢坡」要走好久才可到達月台，增設車站出入口，走道、樓梯寬度及腹地都要符合規定，地方樂見改善有進展。

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