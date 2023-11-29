藍嗆論文抄襲退選 陳亭妃提告斥抹黑

國民黨昨天舉行記者會指控，民進黨立委陳亭妃的長榮大學經營管理研究所博士論文涉抄襲，經系統比對比率高達25%，已向長榮大學檢舉，呼籲陳亭妃應道歉並退選；對此，陳亭妃昨到台北地檢署按鈴提告加重誹謗罪嫌，表示論文絕對禁得起考驗。長榮大學表示，收到相關檢舉會依規定處理。

國民黨副發言人呂謦煒說，陳亭妃2019年博士論文「台灣六都行政管理績效衡量之研究」，其中疑有抄襲中山大學、逢甲大學學生的碩士論文，都沒標明出處，另陳的論文第31至34頁抄襲台北市政府網站的「台北歷史概述」網頁，甚至直接把維基百科的網址寫上去。

呂謦煒也說，長榮大學要求研究生圖靈（Turnitin）原創性比對系統整體數值不能超過13%，陳亭妃論文經系統跑出來高達25%。國民黨新北市立委參選人林國春批，民進黨政治人物的論文抄襲案件頻傳，顯示民進黨主席賴清德的學倫標準低廉，讓民眾難以接受。

陳亭妃反擊，當時跟指導教授在決定博士論文研究題目時，剛好碰上桃園市升格為直轄市，因此選擇六都作為研究的基礎，「當時極新局面的六都，請問怎麼抄襲？」

陳亭妃也說，她的博士論文問卷都是親自邀請，包括國民黨立委江啟臣、時任台中市副市長楊瓊瓔都寫過問卷，行政院、六都政府官員、不分黨派的民意代表都是邀請填寫問卷的對象，國民黨應該先去問自家的立委跟議員，應該很多人都寫過她的問卷。陳亭妃提告包括國民黨、林國春及1名幹部，並指出國民黨不要為了選舉，用盡奧步抹黑。

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