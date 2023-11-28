複製貼上趙少康！葉元之直播手繪看板蓋住柯文哲 網友一看直呼：太有創意

先前因藍白合聲勢沸沸揚揚，新北市立委參選人葉元之率先搶跑，早一步掛上侯柯配看板，不料最終竟迎來藍白合破局，這片掛有柯文哲的看板如何處置，也使各界相當好奇。對此，葉元之奇想一招，請來瓊瑤電影國寶級的看板繪畫師救場，將國民黨副總統參選人趙少康畫上看板，並全程直播，引發網友熱議。

葉元之今（28）日早上開始直播看板繪圖，因25日已先將趙少康的臉部輪廓描繪出，可以看到師傅照著先前輪廓，逐步填充顏色，經過將近6小時的努力，終於完成看板繪圖，除了畫上趙少康，原先在一旁的「聯合政府」四個大字，也被改為「原汁原味，板橋好康」，獲網友一陣好評，大讚實在太有創意。

留言區的網友紛紛表示，「支持侯康」、「侯康就是原之原味」、「太有創意啦」、「原汁的臉也重畫一下好了」、「這個口號，讚」、「這個口號已經贏一半了」、「熱度很夠，比買廣告好多了，人氣很旺」、「十萬塊台幣買這麼多流量超值，葉兄賺翻了」、「元之真的賺到了」、「新北新地標」、「很有創意，很棒」、「這一定會成為新的打卡聖地」。

此外，有不少網友誇讚師傅手藝，「已經很厲害了，這比例很大，不是A4紙」、「感恩師傅，讚嘆師傅，畫的太神了」、「給師傅讚讚讚，真是好手藝」、「現在才知道原來畫家可以站在吊臂車上創作」、「師傅很厲害，從無到有」、「用手畫的有感情」、「師傅很厲害耶，以前看手繪戲院看板都覺得很強」、「辛苦了，畫得真好」。

不過也有網友認為，「臉的比例有點奇怪」、「髮型不太對，不過宣傳還是賺爛」、「畫的蠻像，就是髮型太貼頭皮了，比例不太對」、「故意畫不像，讓人家來看，順便拉票」、「是為了省錢不整個重弄嗎」、「完全不像趙少康」、「乍看之下以為是馬西屏老師，看久了趙先生的樣子就看出來了」、「回到40歲的少康」、「藝術細節其次，重點是傳播流量」。

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