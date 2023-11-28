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民進黨組「守衛台灣戰隊」大打抗中牌

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨不分區立委參選人沈伯洋、郭昱晴、王義川組成「守衛台灣戰隊」。圖／民進黨提供
民進黨不分區立委參選人沈伯洋、郭昱晴、王義川組成「守衛台灣戰隊」。圖／民進黨提供

民進黨不分區立委參選人沈伯洋、郭昱晴、王義川組成守衛台灣戰隊，他們今天表示，要拒絕中國大陸介選，票投民進黨，守護民主自由，保護下一代。

沈伯洋說，大陸主導輿論方式多又複雜，預算無上限。今年光是1月到9月，Google移除了大陸5萬多個操作資訊頻道，平均一天中國大陸可以上傳210個頻道，當中8個攻擊台灣政府的頻道，兩個月締造3000萬次觀看，這些還只是大陸直營所帶動輿論的方式；若是透過金流培養網紅，根據今年微軟報告，中國大陸多語種網紅工作室，今年在全世界已達到一億次觸及，搭配駭客攻擊，又屬台灣最嚴重。

郭昱晴表示，近來的國共持續聯手造謠攻擊，包括前總統馬英九開始抹黑，稱蔡英文總統的論文不存在；賴蕭配成形後，大陸不論官方或媒體也集體抹黑，稱賴蕭是最危險的雙獨組合，只會將台灣推向災難深淵等，趙少康要賴清德，有本事將台獨黨綱撕下來，可見國共一個鼻孔抹黑造謠的鐵證，請國人千萬要認清。

王義川說，中共從今年以來多次言論，目的就是要介入台灣的選舉，包括2月2日發表兩岸應增加航點促進交流；4月24日台企聯推動活動，稱要讓兩岸恢復大交流；10月21日公布選舉和春節期間台商返鄉團購機票優惠；11月15日喊出賴蕭配，是獨上加獨還稱藍白合是正確軌道等，公然對台灣選舉指手畫腳，中共勿干擾民主選舉，台灣最驕傲的就是民主政治，人民意志也不容干預。

2024選舉 2024立委選舉 沈伯洋 王義川

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