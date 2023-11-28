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台東綠營分裂加劇

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
民進黨台東立委提名黨內初選勝出的賴坤成（左），現任立委劉櫂豪（右）初選失利後，始終沒有放棄連任，最終以無黨籍登記參選，也遭到民進黨開除黨籍。圖／聯合報系資料照片
民進黨台東立委提名黨內初選勝出的賴坤成（左），現任立委劉櫂豪（右）初選失利後，始終沒有放棄連任，最終以無黨籍登記參選，也遭到民進黨開除黨籍。圖／聯合報系資料照片

民進黨台東立委選戰分裂裂痕加深，台東總統立委聯合競選總部前天舉行成立大會，高喊「集中選票，支持賴坤成」，立委劉櫂豪服務處昨就代長濱鄉代表會主席梁秀貞發出退黨聲明，指不捨劉受委屈，退黨相挺。梁也是繼台東市豐榮里長施皓軒退黨後，第二人退黨支持劉櫂豪，民進黨縣黨部昨表示尊重。

民進黨台東梁秀貞於上周陪同劉櫂豪登記參選台東縣區域立委，昨透過劉總部發布聲明，即日起退出民進黨。

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