藍批違法無牌車掃街 蔡培慧：車牌掉了

選戰升溫，國民黨南投縣黨部昨砲轟，民進黨立委蔡培慧登記參選當天，車隊掃街時屢闖紅燈，座車甚至沒掛車牌，公然違法還全程直播，怒嗆「總統都沒她囂張」，呼籲她出面道歉。蔡培慧昨表示，車牌是意外掉落，團隊發現後未馬上裝回去，她概括承受，若違規願意受罰，負起法律責任。

南投縣警局交通隊指出，尚未接獲民眾檢舉，若汽車未懸掛車牌上路，依據道路交通管理處罰條例，可開罰車主3600元以上罰鍰，並禁止行駛。國民黨立委參選人游顥說，身為執政黨立委難道可以違法？相關影片已移送給警察局，該罰款就罰款，呼籲蔡出面道歉。

國民黨南投縣黨部指出，從南投市到水里各鄉鎮都有人向黨部投訴，未懸掛車牌不得上路是基本常識，蔡是現任立委，又隸屬交通委員會，車掃長達8小時都沒掛車牌，違法還在網路上直播，總統也沒這麼囂張。

黨部代理主任廖怡琇說，已向縣警局檢舉，蔡培慧公然違法是不良示範，呼籲出面道歉，將所有影片刪除下架。

蔡培慧昨坦承，車掃時確實無牌上路，23日車隊掃街前，除依法申請掃街路權，出發前檢查車況，確認都有安裝車牌，未料行進間，她所乘坐車輛的車牌意外掉落。

蔡培慧說，車掃過程中，團隊成員發現車牌掉落，但沒有立即安裝回去，確實是團隊疏忽，她概括承受；若違反交通條例，她願意接受裁罰，負起相關法律責任；車掃直播影片已全數下架，未來會更加謹慎確認整體車況。

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