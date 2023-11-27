陳其邁機車裝黃捷擋泥板 網友讚代言不輸郭富城
高雄6選區民進黨立委參選人黃捷、高雄市長陳其邁都在自己社群上PO出兩人騎著黃捷擋泥板的機車影片。對於陳其邁跟上擋泥板風潮，讓網友留言肯定「邁邁不輸郭富城」。
影片中陳其邁不僅機車裝上黃捷擋泥板，還與黃捷騎車上路，只見兩人默契十足、表情生動，短短20秒內容節奏輕巧活潑。讓網友笑說「兩位考慮代言機車嗎」、「邁邁不輸郭富城」、「超強擋泥板廣告」、「市長也可以出擋泥板嗎？」
陳其邁在自己IG發出短片寫著「最怕看不見你的車尾燈，沒想到我也有在IG寫這段話的一天？性能再好，還是要有技術。」
陳其邁表示，黃捷推出的競選商品相當有創意且活潑，也有正面意義。她在議會關心交通議題，共同推動交通改革，也時常為行人、騎士、駕駛發聲，相信未來順利進入國會，一定能帶著市民期許讓高雄發展更好。
投入6選區（鹽埕、鼓山、新興、前金、苓雅）的黃捷表示，很難得看到市長有這麼逗趣時候，居然也這麼捧場自己的擋泥板。她透露其實是陳其邁想到點子，因為很多人跑去問市長怎麼買擋泥板，於是提到乾脆拍個宣傳片告訴大家怎麼買，同時也一同呼籲大家重視交通安全，確保市民出入行車平安才是最重要的。黃捷說，擋泥板可網購、也能直接到競總現場捐款兌換現貨，目前物流正在出貨當中，會儘快送到大家手上。
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