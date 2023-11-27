藍白合破局 高雄立委合作也現裂痕

藍白總統合作破局，地方合作也出現裂痕，原本國民黨在高雄立委第一選區禮讓民眾黨曾尹儷，但國民黨籍市議員林義迪在最後一刻以無黨籍身分登記參選，國民黨高雄市黨部決定全力輔選，藍白合上下在高雄徹底破局。曾尹儷昨表示傻眼，直言國民黨在搞偷襲。林義迪澄清絕非偷襲，是看不慣國民黨被糟蹋才挺身而出。

曾尹儷說，林義迪雖臨時參選，但國民黨並未提名，希望能延續台中藍白合作模式，邀請主席朱立倫、台中市長盧秀燕、高雄市前市長韓國瑜等人來為她加油打氣。

曾尹儷（右）認為國民黨全力輔選林義迪，破壞了兩黨原有默契。記者蔡世偉／攝影

林義迪表示，自己跟曾尹儷說的是「藍白合就會全力輔選」，現在藍白不合，必須有人出來拉政黨票，要是國民黨沒人出來選，支持者會有人不出來投票。林也表示，起步比別人晚，現在一天當二天用，還好市黨部也全力支持，相信勤跑基層多年，仍有一拚的實力。

不過，藍白未能合，對於在中市第一選區參選立委的蔡壁如有無衝擊？國民黨台中市黨部主委顏文正說，黨中央指「總統競爭，立委、縣市長合作」，台中第一選區合作影響不大。

蔡壁如昨表示，藍白合破局當天，對台中基層確造成影響，但這兩天，選民給她滿滿的鼓勵，她也感謝在台中共同參選的藍營立委夥伴和台中的大家長、媽媽市長盧秀燕對她的肯定與支持，接下來也會持續互相幫助。蔡說，「上面的事情我們不管」，希望在區域立委團結所有力量，國民黨在台中海線沒推人選，盧秀燕全力支持她參選，嘉義縣山區國民黨沒推人選，由在野大聯盟共推林國慶，他對上在高鐵上丟三百萬元、經營豬舍的官二代，盼在野團結、集中選票勝選。

民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹昨指出，從盧秀燕表明仍全力相挺，以及蔡壁如和他前天都去替國民黨立委參選人站台的狀況下，地方藍白合沒有問題，對蔡壁如影響不大，但仍須努力。

江透露，民眾黨總統參選人柯文哲前天不是沒有行程，而是原已安排要去替立委參選人顏寬恒站台，因國民黨下令禁止，臨時取消了。

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