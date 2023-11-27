聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍白合破局 高雄立委合作也現裂痕

聯合報／ 本報記者／連線報導
林義迪（中）在截止登記最後一刻，以無黨籍身分參選高雄立委第一選區。記者王勇超／攝影
林義迪（中）在截止登記最後一刻，以無黨籍身分參選高雄立委第一選區。記者王勇超／攝影

藍白總統合作破局，地方合作也出現裂痕，原本國民黨在高雄立委第一選區禮讓民眾黨曾尹儷，但國民黨籍市議員林義迪在最後一刻以無黨籍身分登記參選，國民黨高雄市黨部決定全力輔選，藍白合上下在高雄徹底破局。曾尹儷昨表示傻眼，直言國民黨在搞偷襲。林義迪澄清絕非偷襲，是看不慣國民黨被糟蹋才挺身而出。

曾尹儷說，林義迪雖臨時參選，但國民黨並未提名，希望能延續台中藍白合作模式，邀請主席朱立倫、台中市長盧秀燕、高雄市前市長韓國瑜等人來為她加油打氣。

曾尹儷（右）認為國民黨全力輔選林義迪，破壞了兩黨原有默契。記者蔡世偉／攝影
曾尹儷（右）認為國民黨全力輔選林義迪，破壞了兩黨原有默契。記者蔡世偉／攝影

林義迪表示，自己跟曾尹儷說的是「藍白合就會全力輔選」，現在藍白不合，必須有人出來拉政黨票，要是國民黨沒人出來選，支持者會有人不出來投票。林也表示，起步比別人晚，現在一天當二天用，還好市黨部也全力支持，相信勤跑基層多年，仍有一拚的實力。

不過，藍白未能合，對於在中市第一選區參選立委的蔡壁如有無衝擊？國民黨台中市黨部主委顏文正說，黨中央指「總統競爭，立委、縣市長合作」，台中第一選區合作影響不大。

蔡壁如昨表示，藍白合破局當天，對台中基層確造成影響，但這兩天，選民給她滿滿的鼓勵，她也感謝在台中共同參選的藍營立委夥伴和台中的大家長、媽媽市長盧秀燕對她的肯定與支持，接下來也會持續互相幫助。蔡說，「上面的事情我們不管」，希望在區域立委團結所有力量，國民黨在台中海線沒推人選，盧秀燕全力支持她參選，嘉義縣山區國民黨沒推人選，由在野大聯盟共推林國慶，他對上在高鐵上丟三百萬元、經營豬舍的官二代，盼在野團結、集中選票勝選。

民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹昨指出，從盧秀燕表明仍全力相挺，以及蔡壁如和他前天都去替國民黨立委參選人站台的狀況下，地方藍白合沒有問題，對蔡壁如影響不大，但仍須努力。

江透露，民眾黨總統參選人柯文哲前天不是沒有行程，而是原已安排要去替立委參選人顏寬恒站台，因國民黨下令禁止，臨時取消了。

2024選舉 2024立委選舉 2024高屏離島立委 林義迪 曾尹儷 蔡壁如 盧秀燕 林國慶 韓國瑜 顏文正

延伸閱讀

蔡壁如到嘉義為無黨的他站台 嗆新潮流是「最有紀律的禿鷹集團」

盧秀燕變絲滑「盧香香」 要台中市民打包這些「上車」

批台中綠委睡覺 盧秀燕：江啟臣爭預算出手「重量級」

蔡壁如曝藍白合破局心聲 感謝盧秀燕支持：推翻新潮流是我們共同目標

相關新聞

藍白合破局 高雄立委合作也現裂痕

藍白總統合作破局，地方合作也出現裂痕，原本國民黨在高雄立委第一選區禮讓民眾黨曾尹儷，但國民黨籍市議員林義迪在最後一刻以無...

雲林4選將設競總 藍綠拚場

雲林縣立委兩個選區藍綠參選人昨都成立鄉鎮競選總部，總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦都先後幫拚連任蘇治芬、劉建國站台...

前藍委盧嘉辰突幫綠委吳琪銘站台 弟子林金結：尊重

國民黨立委參選人林金結挑戰民進黨現任立委吳琪銘，戰況激烈，但林的啟蒙恩師前國民黨立委盧嘉辰今晚突現身為吳站台，引發譁然。...

影／賴清德、蘇貞昌、鄭文燦力挺張宏陸 盼民眾繼續守護台灣

民進黨總統參選人賴清德今天出席立委參選人張宏陸競總成立大會，行政院前院長蘇貞昌、行政院副院長鄭文燦也到場力挺，賴清德表示...

赴板橋推薦子弟兵張宏陸 蘇貞昌：師嚴 功夫學得透

板橋西區民進黨立委張宏陸今晚成立聯合競總，包括民進黨總統參選人賴清德、前行政院長蘇貞昌、行政院副院長鄭文參都到場，蘇貞昌...

選戰打親子牌 綠台南立委參選人賴惠員辦石英砂手做體驗

尋求連任的民進黨台南市立委賴惠員，今下午在新營競選總部舉辦「砂砂惹人愛DIY」石英砂親子手做體驗活動，現場湧入逾百人，淡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。