桃園藍綠南北造勢 第三選區魯、彭拉鋸戰

行政院副院長鄭文燦（右四）昨到桃園市替民進黨立委參選人彭俊豪（右五）站台，他評估該區藍綠對決五五波，很有機會藍天變綠地。記者陳俊智／攝影

桃園市第三選區立委選舉5搶1，地方評估局面仍為藍綠對決，國民黨現任立委魯明哲、民進黨立委參選人彭俊豪2020年曾交手，彭俊豪以1萬票落敗，這次回鍋再戰魯明哲，選情緊繃。藍綠昨天都舉辦大型造勢邀來黨內大咖助陣，魯明哲大打政績牌、彭俊豪訴求地方扎根服務，爭取選民支持。

總統立委大選倒數，昨天是登記後首個周末，國民黨總統參選人侯友宜首場行程偕副手趙少康到桃園替第五選區現任立委呂玉玲站台，蔡英文總統昨天下午也與副總統、民進黨總統參選人賴清德出席賴清德桃園市北區競總成立大會，藍綠雙方分頭在桃園南北尬場，都湧入千名支持者搖旗吶喊。

其中，第三選區（中壢72個里）選情受矚目。行政院副院長鄭文燦昨為彭俊豪站台，鄭說，該選區藍綠對決「五五波」，連任3屆議員的彭俊豪一直為地方服務、認真做事，有機會藍天變綠地。

綠營人士也評估第三選區選情，本屆立委選舉民進黨彭俊豪因有時代力量候選人瓜分票源，以1萬票落敗，這次新黨參選人游智彬可能吸走部分深藍選票，所以這次「選情有得拚」，翻轉機會大。

不過，魯明哲並非省油的燈，昨天在中壢成立與侯友宜聯合競選總部，氣勢不俗，現場喊出超過1萬人參與。國民黨副總統參選人趙少康、桃園市長張善政、議長邱奕勝都來站台，力挺魯連任。

趙少康讚許魯明哲對中壢建設侃侃而談，推動交通建設不遺餘力，大家都對他的政績有感，「立委做得好就該繼續做」，絕不能讓民進黨在國會過半，要集中選票支持魯明哲。

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