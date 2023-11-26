聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園藍綠南北造勢 第三選區魯、彭拉鋸戰

聯合報／ 記者陳俊智翁唯真／桃園報導
國民黨副總統參選人趙少康（右二）昨到桃園第3選區為黨籍立委參選人魯明哲（左三）助講，他讚許魯明哲「立委做得好就該繼續做」。記者翁唯真／攝影
國民黨副總統參選人趙少康（右二）昨到桃園第3選區為黨籍立委參選人魯明哲（左三）助講，他讚許魯明哲「立委做得好就該繼續做」。記者翁唯真／攝影

行政院副院長鄭文燦（右四）昨到桃園市替民進黨立委參選人彭俊豪（右五）站台，他評估該區藍綠對決五五波，很有機會藍天變綠地。記者陳俊智／攝影
行政院副院長鄭文燦（右四）昨到桃園市替民進黨立委參選人彭俊豪（右五）站台，他評估該區藍綠對決五五波，很有機會藍天變綠地。記者陳俊智／攝影

桃園市第三選區立委選舉5搶1，地方評估局面仍為藍綠對決，國民黨現任立委魯明哲、民進黨立委參選人彭俊豪2020年曾交手，彭俊豪以1萬票落敗，這次回鍋再戰魯明哲，選情緊繃。藍綠昨天都舉辦大型造勢邀來黨內大咖助陣，魯明哲大打政績牌、彭俊豪訴求地方扎根服務，爭取選民支持。

總統立委大選倒數，昨天是登記後首個周末，國民黨總統參選人侯友宜首場行程偕副手趙少康到桃園替第五選區現任立委呂玉玲站台，蔡英文總統昨天下午也與副總統、民進黨總統參選人賴清德出席賴清德桃園市北區競總成立大會，藍綠雙方分頭在桃園南北尬場，都湧入千名支持者搖旗吶喊。

其中，第三選區（中壢72個里）選情受矚目。行政院副院長鄭文燦昨為彭俊豪站台，鄭說，該選區藍綠對決「五五波」，連任3屆議員的彭俊豪一直為地方服務、認真做事，有機會藍天變綠地。

綠營人士也評估第三選區選情，本屆立委選舉民進黨彭俊豪因有時代力量候選人瓜分票源，以1萬票落敗，這次新黨參選人游智彬可能吸走部分深藍選票，所以這次「選情有得拚」，翻轉機會大。

不過，魯明哲並非省油的燈，昨天在中壢成立與侯友宜聯合競選總部，氣勢不俗，現場喊出超過1萬人參與。國民黨副總統參選人趙少康、桃園市長張善政、議長邱奕勝都來站台，力挺魯連任。

趙少康讚許魯明哲對中壢建設侃侃而談，推動交通建設不遺餘力，大家都對他的政績有感，「立委做得好就該繼續做」，絕不能讓民進黨在國會過半，要集中選票支持魯明哲。

2024選舉 2024立委選舉 2024桃竹苗立委

延伸閱讀

中廣董事長趙少康任副總統候選人違法？ NCC這樣說

登記侯副手後趙少康桃園首場造勢 批賴清德保護台灣是笑話

趙少康：賴清德自稱和平締造者 是笑話

登記後首日行程滿檔 趙少康口誤「票投民進黨」

相關新聞

傳恩師為對手吳琪銘站台 林金結：尊重

新北市立委十選區國民黨立委參選人林金結，挑戰民進黨現任立委吳琪銘。吳琪銘今晚間7時在土城區舉辦造勢大會，傳出林金結啟蒙恩...

桃園藍綠南北造勢 第三選區魯、彭拉鋸戰

桃園市第三選區立委選舉5搶1，地方評估局面仍為藍綠對決，國民黨現任立委魯明哲、民進黨立委參選人彭俊豪2020年曾交手，彭...

蔡培慧陣營控賄選 游顥陣營批抹黑

選戰升溫！南投縣立委蔡培慧陣營昨告發，集集鎮有鄰長送價值200元廚餘桶，印有國民黨縣議員游顥與縣府、公所聯名致贈，已涉及...

台中捷運成選戰攻防 藍疑綠擋藍線、綠質疑藍卡綠線

台中捷運路線攸關民生，成藍綠選戰攻防焦點，國民黨台中市長盧秀燕日前以中捷藍線遭卡關多年，呼籲中央「放手吧」，尋求連任的民...

楊瓊瓔造勢爆棚！藍白大將力挺60位里長站台 「藍營三子」也現身

國民黨台中市第三選區立委楊瓊瓔攜手侯友宜，成立4區後援會，5000支持者凍蒜聲不絕，「藍營三子」侯友宜、盧秀燕及韓國瑜都...

蔡英文悄悄訪竹市人氣麵包店 與綠營立委參選人約定這事

蔡英文總統今天早上到苗栗宮廟參拜，中午悄悄走訪新竹市的知名麵包店，也為新竹市的立委參選人林志潔加油打氣。林志潔今晚發文揭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。