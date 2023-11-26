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傳恩師為對手吳琪銘站台 林金結：尊重

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
國民黨立委候選人林金結近來勤走三峽與選民接觸，加深三峽地區民眾印象。本報資料照片
國民黨立委候選人林金結近來勤走三峽與選民接觸，加深三峽地區民眾印象。本報資料照片

新北市立委十選區國民黨立委參選人林金結，挑戰民進黨現任立委吳琪銘。吳琪銘今晚間7時在土城區舉辦造勢大會，傳出林金結啟蒙恩師前立委盧嘉辰將為吳站台，地方驚訝。盧嘉辰未否認只說「到時候再說」。林金結則表示尊重，自己也希望爭取盧嘉辰的認同。

前立委盧嘉辰曾任台北縣議員、土城市長，2008年至2016年任兩屆立委，林金結時任其國會辦公室主任，視盧嘉辰為政治啟蒙恩師。

由於盧嘉辰與鴻海創辦人郭台銘始終保持友好關係，盧嘉辰2019年因此為郭台銘子弟兵、當時以無黨籍參選立委的李縉穎助選，遭國民黨開除黨籍。

日前傳出盧嘉辰要為林金結對手吳琪銘站台，引發各界議論紛紛，吳琪銘對此表示，自己不知道這件事，都是競辦在幫忙安排，如果盧嘉辰能來幫忙站台最好，若盧有時間，他自己很樂意。

盧嘉辰則未給予肯定答案，表示當天有點事，到時候才會決定是否參加，「應該有機會」。

林金結面對恩師可能為對手站台回應說，各人有各人意願都尊重，李縉穎也已透過同舟計畫回到國民黨，列不分區立委名單之一，都是共同努力的對象。雖然目前盧嘉辰尚未為自己站台，他也希望爭取盧嘉辰的認同。

2024選舉 2024立委選舉 林金結 2024北北基立委 吳琪銘

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