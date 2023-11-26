蔡培慧陣營控賄選 游顥陣營批抹黑

選戰升溫！南投縣立委蔡培慧陣營昨告發，集集鎮有鄰長送價值200元廚餘桶，印有國民黨縣議員游顥與縣府、公所聯名致贈，已涉及賄選。游顥陣營回應，這是議員爭取的宣導品，對手抹黑浪費司法資源。

國民黨立委江啟臣陣營與藍營立委參選人，指控民進黨立委參選人謝志忠論文涉抄襲，人工比對約三分之一。謝志忠回應，電腦比對相似度僅7%至8%。東海大學教務長楊定亞表示，尚未收到檢舉，若收到將依規定，組成調查委員會調查處理。

蔡培慧競選辦公室主任曾琮愷昨由律師陪同，攜帶影片、照片、廚餘桶到南投地檢署告發游顥涉嫌賄選。曾琮愷說，前晚接獲吳厝里有名鄰長發送廚餘桶，有游顥署名；游顥是竹山、鹿谷議員，為何跨區透過鄰長送廚餘桶，市價超過200元，已經超過選罷法所規定賄選金額。

游顥競選總部總幹事蔡宜助說，游顥是南投縣第4選區縣議員，廚餘桶是今年5月集集鎮公所為推廣廚餘回收所發放，鎮公所請游顥向縣府爭取經費，公所執行發包；蔡培慧去年縣長選舉，就多次指控對手賄選，經司法調查均非事實，這次故技重施，應被南投縣民唾棄。

國民黨台中市立委江啟臣服務處發言人王昱翔，昨與國民黨立委參選人廖偉翔、林家興等人舉辦記者會，質疑謝志忠東海大學碩士論文涉嫌抄襲；王昱翔說，謝的論文共135頁，扣除參考書籍剩84頁，經人工比對有29頁涉抄襲；謝應公開說明。

謝志忠昨聲明，論文比對東海大學碩士論文相似度為7.78%、中興大學碩士論文相似度8%，若對手有疑慮，他會自請東海大學學倫會調查，以嚴謹的標準看待自己的學術論文。

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