聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡培慧陣營控賄選 游顥陣營批抹黑

聯合報／ 記者江良誠余采瀅／連線報導

選戰升溫！南投縣立委蔡培慧陣營昨告發，集集鎮有鄰長送價值200元廚餘桶，印有國民黨縣議員游顥與縣府、公所聯名致贈，已涉及賄選。游顥陣營回應，這是議員爭取的宣導品，對手抹黑浪費司法資源。

國民黨立委江啟臣陣營與藍營立委參選人，指控民進黨立委參選人謝志忠論文涉抄襲，人工比對約三分之一。謝志忠回應，電腦比對相似度僅7%至8%。東海大學教務長楊定亞表示，尚未收到檢舉，若收到將依規定，組成調查委員會調查處理。

蔡培慧競選辦公室主任曾琮愷昨由律師陪同，攜帶影片、照片、廚餘桶到南投地檢署告發游顥涉嫌賄選。曾琮愷說，前晚接獲吳厝里有名鄰長發送廚餘桶，有游顥署名；游顥是竹山、鹿谷議員，為何跨區透過鄰長送廚餘桶，市價超過200元，已經超過選罷法所規定賄選金額。

游顥競選總部總幹事蔡宜助說，游顥是南投縣第4選區縣議員，廚餘桶是今年5月集集鎮公所為推廣廚餘回收所發放，鎮公所請游顥向縣府爭取經費，公所執行發包；蔡培慧去年縣長選舉，就多次指控對手賄選，經司法調查均非事實，這次故技重施，應被南投縣民唾棄。

國民黨台中市立委江啟臣服務處發言人王昱翔，昨與國民黨立委參選人廖偉翔、林家興等人舉辦記者會，質疑謝志忠東海大學碩士論文涉嫌抄襲；王昱翔說，謝的論文共135頁，扣除參考書籍剩84頁，經人工比對有29頁涉抄襲；謝應公開說明。

謝志忠昨聲明，論文比對東海大學碩士論文相似度為7.78%、中興大學碩士論文相似度8%，若對手有疑慮，他會自請東海大學學倫會調查，以嚴謹的標準看待自己的學術論文。

2024選舉 2024立委選舉 2024中彰投立委 蔡培慧 江啟臣

延伸閱讀

蔡培慧告發送廚餘桶賄選 游顥反批又是去年選舉奧步

江啟臣陣營控論文「3頁就抄襲1頁」 謝志忠曝比對結果

南投2席立委藍綠各擅勝場 挑戰者也有機會

游顥指在選區寄戶口 蔡培慧：認真做事最重要

相關新聞

蔡培慧陣營控賄選 游顥陣營批抹黑

選戰升溫！南投縣立委蔡培慧陣營昨告發，集集鎮有鄰長送價值200元廚餘桶，印有國民黨縣議員游顥與縣府、公所聯名致贈，已涉及...

台中捷運成選戰攻防 藍疑綠擋藍線、綠質疑藍卡綠線

台中捷運路線攸關民生，成藍綠選戰攻防焦點，國民黨台中市長盧秀燕日前以中捷藍線遭卡關多年，呼籲中央「放手吧」，尋求連任的民...

楊瓊瓔造勢爆棚！藍白大將力挺60位里長站台 「藍營三子」也現身

國民黨台中市第三選區立委楊瓊瓔攜手侯友宜，成立4區後援會，5000支持者凍蒜聲不絕，「藍營三子」侯友宜、盧秀燕及韓國瑜都...

蔡英文悄悄訪竹市人氣麵包店 與綠營立委參選人約定這事

蔡英文總統今天早上到苗栗宮廟參拜，中午悄悄走訪新竹市的知名麵包店，也為新竹市的立委參選人林志潔加油打氣。林志潔今晚發文揭...

連3次講錯莊銘淵名字 賴清德打趣說：老天保佑要讓他出名

民進黨總統參選人賴清德今晚出席莊銘淵競總成立大會，賴清德致詞時提到，他講錯莊銘淵名字3次，但自己記憶力不錯，連續說錯很罕...

影／「有欠民進黨這麼多？」 柯志恩嗆：高雄綠營八仙落海

藍白合破局，分道揚鑣，藍營有支持者失望，也有人激起士氣回歸，國民黨智庫執行長柯志恩及立委蘇清泉今陪同高市第四選區候選人陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。