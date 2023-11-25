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黃珊珊任競選總幹事還列不分區第一名 創下大選新紀錄
民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊，被民眾黨列為不分區立委第一名，黨內質疑黃珊珊手握提名權，有球員兼裁判的嫌疑。回顧歷次總統大選，不曾有陣營競選總幹事身兼不分區第一名的情況，黃珊珊下新紀錄。民進黨立委莊瑞雄分析，因為黃珊珊不僅是柯最信任的人，也是最清楚國民黨招數的人。
總統大選登記昨天截止，藍綠白三腳督局勢底定，各陣營競選團隊也早已就位，值得關注的是，柯陣營的黃珊珊身兼數職，尤其是黃珊珊創造擔任競選總幹事，同時被排入不分區第一名的新紀錄。
莊瑞雄分析，競選總幹事的權責要看主帥信任度，因為手握兵權，且代表參選人的意志，黃珊珊就是充分得到柯文哲信任且授權的人，從進民眾黨內對不分區有雜音，就能看出柯文哲對相關事務著墨不深，放心交給黃珊珊去處理。
莊瑞雄表示，黃珊珊過去有跟國民黨交手的經驗，最清楚對手的招數，接下來藍白陣營就會互相棄保，藍營一定會發布很多民調，聲稱侯友宜民調已經回升，甚至已經超柯趕賴；黃珊珊則會在第一時間出面反駁，不讓藍營有機會在民調操作空間。
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