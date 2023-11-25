快訊

藍白各自登山 郭台銘意外成民眾黨泡沫化「催化劑」？

孕婦控吃半熟蛋上吐下瀉險早產？ 大心回應了

亞錦賽／又秒殺！大巨蛋中韓開幕戰 1.3萬張門票完售

2024選戰溫度計／雙李對決拉鋸戰！李柏毅「陸空造勢」、李眉蓁緊追　最新當選率曝光

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：選戰溫度計

文／陳宣懿

國民黨立委參選人李眉蓁與民進黨參選人李柏毅23日一早不約而同到選委會登記，兩人同為高雄左楠區議員，年紀與政治歷練相當，形成藍綠「雙李」對決，然而，8月「台灣麻將最大黨」黨主席郭璽表態參選，是否擾動藍綠對決的情勢，有待觀察。

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，24日最新公布的高雄市第三選區（楠梓、左營）參選人當選預測，民進黨參選人李柏毅當選率50.8％，贏過國民黨立委參選人李眉蓁的49.3％，雙方僅差距1.5％。

賴清德、陳其邁站台發文陸空造勢　助攻李柏毅聲量、新聞擴散廣度

比較近一週兩人各面向指數，李柏毅在聲量、擴散廣度以及粉絲互動力皆表現較佳，聲量的部分以7千多筆，大幅領先李眉蓁的718筆，而雙方在新聞擴散廣度則是僅差距2個頻道。此外，粉絲互動力的部分，李柏毅以2.1萬勝過李眉蓁的1.1萬。民進黨總統參選人賴清德19日舉辦「高雄與屏東聯合競選總部」成立大會，與高雄8位立委聯合造勢。此外，高雄市長陳其邁同一日也特別在臉書點名立委參選人李柏毅和黃捷，「這兩個要來接棒的新人，請大家一定要大力支持，讓有衝勁、有活力的新人進到國會。」

李眉蓁上電視節目獲關注　網友祝高票當選好感度增

至於李眉蓁則是好感度較高，以0.8贏過李柏毅0.3。高雄市議員許采蓁與李眉蓁等6位立委參選人一起上電視節目《小明星大跟班》，她特別在臉書祝福每位立委參選人都能前進國會，對此，李眉蓁留言回覆，「很開心和妳一起上節目，期待節目首播，心情好像期待開票」；另外也有網友表示，「加油加油祝高票當選」。

image source：選戰溫度計

延伸閱讀

2024選戰溫度計／邱志偉當選率60.1%輾壓曹桓榮　「這些大咖」助陣拉抬選情

2024選戰溫度計／藍白合立委示範區！邱議瑩當選率62.6%　民眾黨曾尹儷苦追

2024選舉 2024立委選舉 李眉蓁 2024高屏離島立委 李柏毅

延伸閱讀

左楠立委藍綠「雙李」對決 李柏毅、李眉蓁同日吉時登記

立委選戰殺紅眼 罵起台電藍綠這兩人同仇又敵愾

高雄左營海軍眷村活化慢 民代怒批「海軍不如空軍」

高雄左營該不該設魚叉飛彈？ 陳其邁：不應用民粹來看

相關新聞

競選看板「覆蓋柯文哲」 葉元之找來電影繪師畫出趙少康

國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲昨各自與副手一同去登記參選，被網友戲稱藍白合「最大苦主」的新北市板橋東區立...

藍白續合作？朱立倫：總統是競爭的 地方立委合作繼續

國民黨主席朱立倫今天到台中輔選，媒體問藍白還能合作嗎？朱立倫說，國民黨侯康配登記後，全黨團結拚到最後，地方上區域立委合作...

替呂玉玲站台 馬英九批綠營倒行逆施、貪汙濫權、好財色

總統參選人侯友宜與立委呂玉玲聯合競選總部今成立，前總統馬英九今也特地前往致詞表示，民進黨這8年的施政倒行逆施，暴力和詐騙...

陳建仁南下嘉義助選 還再提「藍白合」是權力分贓

行政院長陳建仁今天南下嘉義，為民進黨嘉縣山海區立委參選人陳冠廷、蔡易餘站台力挺；陳建仁說，藍白合就是在權力分贓，沒提出國...

「藍白合」看板剛掛就破局 彰化立委參選人楊曜聰：我本就藍白合

國民黨在彰化第二選區提名楊曜聰參選，他不久前才在彰化市中山路與光復路口高掛看板，文字為「藍白合，最好的選擇」，如今「藍白...

蔡培慧告發送廚餘桶賄選 游顥反批又是去年選舉奧步

南投縣立委參選人蔡培慧陣營上午到南投地檢署告發，指集集鎮有鄰長發送價值200元廚餘桶，印有國民黨立委參選人游顥與縣政府、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。