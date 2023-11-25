2024選戰溫度計／雙李對決拉鋸戰！李柏毅「陸空造勢」、李眉蓁緊追　最新當選率曝光

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文／陳宣懿

國民黨立委參選人李眉蓁與民進黨參選人李柏毅23日一早不約而同到選委會登記，兩人同為高雄左楠區議員，年紀與政治歷練相當，形成藍綠「雙李」對決，然而，8月「台灣麻將最大黨」黨主席郭璽表態參選，是否擾動藍綠對決的情勢，有待觀察。

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，24日最新公布的高雄市第三選區（楠梓、左營）參選人當選預測，民進黨參選人李柏毅當選率50.8％，贏過國民黨立委參選人李眉蓁的49.3％，雙方僅差距1.5％。

賴清德、陳其邁站台發文陸空造勢 助攻李柏毅聲量、新聞擴散廣度

比較近一週兩人各面向指數，李柏毅在聲量、擴散廣度以及粉絲互動力皆表現較佳，聲量的部分以7千多筆，大幅領先李眉蓁的718筆，而雙方在新聞擴散廣度則是僅差距2個頻道。此外，粉絲互動力的部分，李柏毅以2.1萬勝過李眉蓁的1.1萬。民進黨總統參選人賴清德19日舉辦「高雄與屏東聯合競選總部」成立大會，與高雄8位立委聯合造勢。此外，高雄市長陳其邁同一日也特別在臉書點名立委參選人李柏毅和黃捷，「這兩個要來接棒的新人，請大家一定要大力支持，讓有衝勁、有活力的新人進到國會。」

李眉蓁上電視節目獲關注 網友祝高票當選好感度增

至於李眉蓁則是好感度較高，以0.8贏過李柏毅0.3。高雄市議員許采蓁與李眉蓁等6位立委參選人一起上電視節目《小明星大跟班》，她特別在臉書祝福每位立委參選人都能前進國會，對此，李眉蓁留言回覆，「很開心和妳一起上節目，期待節目首播，心情好像期待開票」；另外也有網友表示，「加油加油祝高票當選」。

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