「來時遷戶口...走時再見都沒有」盧秀燕批綠立委預算爭取少

台中市第二選區國民黨立委參選人顏寬恒競選總部今成立，總統參選人侯友宜、高雄市前市長韓國瑜，以及台中市長盧秀燕「三子」合體相挺顏寬恒。盧秀燕批民進黨立委「來的時候遷戶口、走的時候連再見都沒有」，並指台中有6綠立委前瞻預算拿得比嘉義縣還少，高雄拿2000億，台中才拿200億，不公平，呼籲讓中二選區翻轉。

盧秀燕說，民進黨選舉，沒有政見、沒成績、沒建設，所以每次選舉就帶人出來攻擊對手、轉移焦點，今天鄉親是來替他討公道的。她請鄉親三點幫忙宣傳，第一點，要選平時看得到、喊得到，有在建設的顏寬恒。

盧秀燕指出，有的人普通時沒看到人，還說立委不是在跑攤的，如果沒跑攤，怎麼服務得到？民意如何反映？因此顏家3、40年在大烏龍、霧峰、沙鹿服務，1年365天看得到、找得到、服務得到，要稱讚、要罵都可以反映。民進黨的立委來的時候遷戶口、走的時候連再見都沒有，所以要選要選找得到、看得到的顏寬恒。

盧秀燕說，第二，顏有在為地方奔走，大肚和美大橋在蓋，烏日的溪尾大橋完成，龍井的西南向聯外道路完成，霧峰區公所在蓋、民生橋改建，沙鹿有全國首座兒童運動中心還有市民中心，顏寬恒爭取大建設。

盧秀燕指出，現在立委一次換兩個，哪有什麼大建設？就連前瞻預算，中央給地方經費建設，高雄拿2000多億元，台中才拿200多億元，台中有6名民進黨立委，反觀嘉義縣才2名民進黨立委，結果前瞻預算給的比台中多，這樣有公平嗎？前瞻的民進黨委員在哪裡？我們一定要支持會爭取預算、會建設的顏寬恒。

盧秀燕指出，第三，為了地方服務、建設，這次中二選區一定「翻」，總統投給「好康」的侯友宜、趙少康，立法院有韓國瑜帶領，呼籲鄉親支持國民黨的政黨票；總統侯友宜、國會韓國瑜、燕子守地方，和顏寬恒一起守護地方、認真服務民眾。 中二立委參選人顏寬恒競總成立，總統參選人侯友宜、高雄市前市長韓國瑜，以及台中市長盧秀燕「禿子、漢子、燕子」合體。記者黃仲裕／攝影

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