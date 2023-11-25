區域立委參選登記 比上屆少97人

中選會昨表示，第十六任總統、副總統及第十一屆立委選舉參選人已於昨天完成登記，共有三組總統、副總統選舉參選人完成登記，三一五位區域立委參選人、十位平地原住民立委參選人及十位山地原住民立委參選人完成登記，全國不分區及僑居國外國民立委選舉則有十六個政黨，共提出一七八位參選人名單。與上屆相較，區域立委減少九十七人登記參選，不分區及僑選少了三個政黨、卅九人登記。

中選會指出，第十六任總統、副總統及第十一屆立法委員選舉候選人已於昨天完成登記，中選會會在十二月五日前審定總統、副總統選舉候選人名單，十二月十一日辦理總統、副總統選舉候選人號次抽籤。區域、原住民及不分區立委候選人，則會在十二月二十日由地方縣市選委會和中選會辦理號次抽籤。

根據中選會資料，正副總統選舉確定由民進黨賴清德與副手蕭美琴、民眾黨柯文哲與副手吳欣盈、國民黨侯友宜與副手趙少康共三組候選人競選。

登記參選不分區立委政黨則包括台灣基進登記七位候選人、時代力量八位、新黨八位、親民黨十位、中華統一促進黨四位、台灣雙語無法黨二位、中國國民黨三十四位、民主進步黨三十四位、小民參政歐巴桑聯盟三位、台灣綠黨八位、台灣維新四位、司法改革黨九位、台灣民眾黨三十四位、台灣團結聯盟六位、人民最大黨二位、制度救世島五位。

區域立委部分，戰況最激烈的是台北市立委第五選區（中正萬華），共有十四人登記參選。而台北市第一選區（北投士林）、台北市第八選區（文山）、台中市第五選區（北屯）、屏東縣第一選區（屏北）則各有十人登記參選。

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