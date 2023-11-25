藍禁小雞找柯站台「沒模糊空間」

藍白總統大選分手，國民黨昨祭出禁令，不讓民眾黨總統參選人柯文哲幫藍營立委參選人站台，其實早在藍白瀕臨破局時，原本寄望柯文哲站台的藍營小雞就轉趨觀望，甚至準備好的邀請函都收回來，還有人要下架侯、柯同框看板不再奢望柯能輔選，藍營小雞直言，「柯不能站台，未來很難走出去」。

全國前天緊盯北市君悅飯店上演的藍白「分手擂台」，國民黨許多縣市黨部接到罵柯文哲的電話接到手軟，國民黨智庫副執行長凌濤昨表示，柯文哲若希望替國民黨立委站台，完全沒辦法接受。國民黨新北市黨部隨後也禁止小雞讓柯文哲站台，強調「沒有模糊空間」。

國民黨副總統參選人趙少康指出，民進黨總統參選人賴清德支持度約百分之卅五，若把柯打到百分之廿以下，國民黨有百分之四十五的支持就贏了。

反柯聲浪愈來愈大，國民黨新北立委參選人葉元之日前掛上侯、柯同框看板，如今藍白破局，他已要國民黨副總統參選人趙少康的照片，先貼在柯文哲的位置，以暫時方案替代。

台北市受藍白不合衝擊深，會不會有小雞「不期而遇」柯文哲？國民黨北市議長戴錫欽說，明眼人都知道是怎麼回事，小雞急著去拉柯站台，都是為了個人，大可不必，反而讓柯文哲更有話講。

原希望兩黨能合作的國民黨北市立委參選人游淑慧說，現在雙方情緒都還在高點，即便柯主席站台，柯粉未必埋單，藍營也可能被刺激到；國民黨台中立委參選人林家興本來評估柯站台「利大於弊」，但如今表示還在討論中。國民黨北市立委參選人徐巧芯昨去掃街後發現，歷經藍白破局，反而激起藍營選民更覺得要爭氣、靠自己，柯文哲不能站台反而使柯很難走出去，民眾黨整體選情也會有影響。

「藍白合示範區」處境尷尬，台中市立委第一選區民眾黨參選人蔡壁如仍說，地方選舉仍舊「藍天白雲」，市長盧秀燕一直在幫她，關於藍白總統參選人互相站台，相信兩黨主席會討論；民眾黨新北市第二選區立委參選人李有宜擔憂，藍營如今已有顧慮，只能靠自己全力衝刺。

凌濤表示，在藍白合原本示範區如蔡壁如，或新北的一些選區要邀請國民黨候選人去站台，當然還是保持善意。

商品推薦