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藍禁小雞找柯站台「沒模糊空間」

聯合報／ 記者陳秋雲黃寅張曼蘋游振昇楊正海邱書昱屈彥辰／連線報導
藍白合確定破局，但是在街頭，仍然可見立委參選人的競選看板都有國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲的圖像。記者潘俊宏／攝影
藍白合確定破局，但是在街頭，仍然可見立委參選人的競選看板都有國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲的圖像。記者潘俊宏／攝影

藍白總統大選分手，國民黨昨祭出禁令，不讓民眾黨總統參選人柯文哲幫藍營立委參選人站台，其實早在藍白瀕臨破局時，原本寄望柯文哲站台的藍營小雞就轉趨觀望，甚至準備好的邀請函都收回來，還有人要下架侯、柯同框看板不再奢望柯能輔選，藍營小雞直言，「柯不能站台，未來很難走出去」。

全國前天緊盯北市君悅飯店上演的藍白「分手擂台」，國民黨許多縣市黨部接到罵柯文哲的電話接到手軟，國民黨智庫副執行長凌濤昨表示，柯文哲若希望替國民黨立委站台，完全沒辦法接受。國民黨新北市黨部隨後也禁止小雞讓柯文哲站台，強調「沒有模糊空間」。

國民黨副總統參選人趙少康指出，民進黨總統參選人賴清德支持度約百分之卅五，若把柯打到百分之廿以下，國民黨有百分之四十五的支持就贏了。

反柯聲浪愈來愈大，國民黨新北立委參選人葉元之日前掛上侯、柯同框看板，如今藍白破局，他已要國民黨副總統參選人趙少康的照片，先貼在柯文哲的位置，以暫時方案替代。

台北市受藍白不合衝擊深，會不會有小雞「不期而遇」柯文哲？國民黨北市議長戴錫欽說，明眼人都知道是怎麼回事，小雞急著去拉柯站台，都是為了個人，大可不必，反而讓柯文哲更有話講。

原希望兩黨能合作的國民黨北市立委參選人游淑慧說，現在雙方情緒都還在高點，即便柯主席站台，柯粉未必埋單，藍營也可能被刺激到；國民黨台中立委參選人林家興本來評估柯站台「利大於弊」，但如今表示還在討論中。國民黨北市立委參選人徐巧芯昨去掃街後發現，歷經藍白破局，反而激起藍營選民更覺得要爭氣、靠自己，柯文哲不能站台反而使柯很難走出去，民眾黨整體選情也會有影響。

藍白合示範區」處境尷尬，台中市立委第一選區民眾黨參選人蔡壁如仍說，地方選舉仍舊「藍天白雲」，市長盧秀燕一直在幫她，關於藍白總統參選人互相站台，相信兩黨主席會討論；民眾黨新北市第二選區立委參選人李有宜擔憂，藍營如今已有顧慮，只能靠自己全力衝刺。

凌濤表示，在藍白合原本示範區如蔡壁如，或新北的一些選區要邀請國民黨候選人去站台，當然還是保持善意。

2024選舉 2024立委選舉 藍白合 葉元之

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