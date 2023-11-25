聽新聞
test
0:00 / 0:00
國會爭奪戰／學者看3黨不過半 聯合內閣是解方
民進黨總統參選人賴清德民意支持度徘徊三成到四成間，國會未來可能三黨不過半，影響國家憲政。學者認為，法規雖未規定要由多數黨組閣，但立院有倒閣權，恐會面臨到台灣從未有的倒閣或解散國會，「是很高的政治風險」，不過還是可增加專業內閣任命，像無黨籍，或組成跨黨派的聯合內閣等方式。
東海大學政治系教授沈有忠表示，過去台灣也有單一政黨未過半經驗，問題在於贏得總統的那個政黨，在立法院是不是第一大黨，即使是多黨不過半，若總統所屬政黨是第一大黨，照過去案例，組閣仍有正當性。
沈有忠說，國外也有類似案例，多政黨情況下，仍有小黨雖未加入聯合內閣，卻會幫助法案通過，只是其他國家是五個以上政黨，反觀台灣可能藍白會一起抵制綠，更糟糕情況是，假設賴清德當選總統，民進黨席次差很多，未來通過法案難度會非常高。
中興大學國家政策與公共事務研究所副教授紀和均說，我國行政院長由總統任命，立法院沒閣揆同意權，當國會三黨不過半，執政黨、閣揆在國會無法取得多數優勢，會沒有自主性，弱化為總統的執行長，也加重總統有權無責、行政院長有責無權現象。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 整理包／2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／登記起跑!看2024立委大選 看各選區參選名單New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言