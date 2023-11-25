國會爭奪戰／白攻不分區 藍綠想維持現狀

民眾黨日前公布不分區名單，民眾黨總統參選人柯文哲與不分區前八名一同亮相。記者林縉明／攝影

明年立委選戰卅四席不分區是藍綠白兵家必爭，國民黨、民進黨都期盼「維持現狀」，拿下十三席以上不分區；民眾黨認為，在總統參選人柯文哲「母雞效應」帶動下，不分區可望成長到八席以上；少了「政治明星」的時代力量則盼「保三望五」。

國民黨二○二○年獲得十三席不分區，這次選戰，黨內原預估不分區安全名單為十二席，但人選出爐後，頗受外界好評，且有「超級吸票機」高雄市前市長韓國瑜領軍，黨內人士認為，韓粉大集結，副總統參選人趙少康也能鞏固藍軍票倉，可大幅衝高政黨票，因此樂觀預估坐十三望十四席。

民進黨人士表示，民進黨在四年前總統與政黨票得票出現落差，此現象今年依舊可能存在，且今年民眾黨來勢洶洶，恐會瓜分政黨票票源，黨內評估明年不分區，以維持十三席為目標。

民進黨人士說，台中市政府前交通局長王義川列不分區第十四名，黨內已發起「搶救王義川」計畫，要訴諸選民把王送進國會，對戰韓國瑜、謝龍介及民眾黨的黃國昌。

民眾黨預估在柯文哲參選的帶動下，政黨票可望成長，席次八席起跳。柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱表示，民眾黨一直主張明年國會三黨不過半，力拚國會席次極大化，因此不只現任立委投入區域選舉，不分區立委提名人也會到各地一起輔選，拓展民眾黨政黨票。

時力黨主席王婉諭表示，不分區立委希望能「保三望五」，根據黨內估計，時力應能拿到百分之六至百分之七的政黨票，換算下來的席次至少會有三席。

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