立委選舉登記昨天最後一天 新北11人 基隆1人 金門2人

2024立委選舉昨登記最後一天，新北共11人登記，國民黨第6選區立委參選人林國春找來不分區立委游毓蘭、前立委林鴻池到選委會登記。國民黨基隆市立委參選人林沛祥也由基隆市長謝國樑、10位議員陪同登記，展現團結氣勢；金門則有無黨籍洪和成及歐陽儀雄登記。

林國春昨找游毓蘭、林鴻池、戰警協會志工及板橋里長陪同登記。游毓蘭表示，國民黨這次不分區並沒有警消立委，軍公教警消的重責大任都在林國春身上，要讓他為全國軍公教警消爭取應有的權益。

新北第7選區立委參選人葉元之原訂與林國春一同到選委會登記，卻晚40分鐘抵達，由助理陪同完成登記。

小民參政歐巴桑聯盟新北立委參選人劉書婷登記參選第7選區，她因帶4歲、6歲的孩子來選委會，前天無法登記，昨再次被攔，與選務人員爆衝突，選委會經考量，認為登記人數不多，通融她帶2個孩子上樓登記。

基隆部分，林沛祥昨由謝國樑及10位議員陪同登記參選，展現團結氣勢。他說，民眾對現任立委不滿，做不好就換人。

謝國樑說，雖然總統無法藍白合，但民眾黨在基隆有禮讓是不爭的事實，他們會把基隆選舉選好，身為國民黨的基隆市長，會確保林能高票當選。金門則有無黨籍洪和成及歐陽儀雄登記。

新北基金立委登記表 製表／都會地方中心

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