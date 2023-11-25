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立委選舉登記昨天最後一天 新北11人 基隆1人 金門2人

聯合報／ 記者江婉儀游明煌蔡家蓁／連線報導
國民黨立委參選人蔣欣璋昨找國民黨副主席連勝文及新北市議員陳偉杰、江怡臻、王威元、戴湘儀、呂家愷等人陪同登記。記者江婉儀／攝影
國民黨立委參選人蔣欣璋昨找國民黨副主席連勝文及新北市議員陳偉杰、江怡臻、王威元、戴湘儀、呂家愷等人陪同登記。記者江婉儀／攝影

2024立委選舉昨登記最後一天，新北共11人登記，國民黨第6選區立委參選人林國春找來不分區立委游毓蘭、前立委林鴻池到選委會登記。國民黨基隆市立委參選人林沛祥也由基隆市長謝國樑、10位議員陪同登記，展現團結氣勢；金門則有無黨籍洪和成及歐陽儀雄登記。

林國春昨找游毓蘭、林鴻池、戰警協會志工及板橋里長陪同登記。游毓蘭表示，國民黨這次不分區並沒有警消立委，軍公教警消的重責大任都在林國春身上，要讓他為全國軍公教警消爭取應有的權益。

新北第7選區立委參選人葉元之原訂與林國春一同到選委會登記，卻晚40分鐘抵達，由助理陪同完成登記。

小民參政歐巴桑聯盟新北立委參選人劉書婷登記參選第7選區，她因帶4歲、6歲的孩子來選委會，前天無法登記，昨再次被攔，與選務人員爆衝突，選委會經考量，認為登記人數不多，通融她帶2個孩子上樓登記。

基隆部分，林沛祥昨由謝國樑及10位議員陪同登記參選，展現團結氣勢。他說，民眾對現任立委不滿，做不好就換人。

謝國樑說，雖然總統無法藍白合，但民眾黨在基隆有禮讓是不爭的事實，他們會把基隆選舉選好，身為國民黨的基隆市長，會確保林能高票當選。金門則有無黨籍洪和成及歐陽儀雄登記。

新北基金立委登記表 製表／都會地方中心
新北基金立委登記表 製表／都會地方中心

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